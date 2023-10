11 ott 2023 09:30

AUGUSTO? ME GUSTA! - UN GRUPPO DI ARTISTI HA RICOSTRUITO AL PC IL VOLTO DELL’IMPERATORE ROMANO E MIGLIAIA DI DONNE SONO IMPAZZITE DAVANTI AL VISO DA FIGACCIONE - L'IMMAGINE È STATA OTTENUTA PARTENDO DA STATUE E BUSTI DI PIETRA, E IMMAGINA AUGUSTO IN VERSIONE “UOMO MODERNO”. E LE SIGNORE IN CALORE SI SONO BAGNATE: "MI RICORDA DANIEL CRAIG..." - NON SANNO CHE LE SCULTURE SU CUI SI BASA LA RICOSTRUZIONE NON ERANO MOLTO REALISTICHE...