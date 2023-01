14 gen 2023 11:20

AUTO E AUGELLO SONO CORRELATI: CHI HA IL MACCHINONE NON HA IL MARMITTONE – UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI LONDRA HA CONFERMATO LA TEORIA CHE GLI UOMINI CHE GUIDANO AUTO SPORTIVE SONO INSICURI DELLE DIMENSIONI DEL LORO PENE – AI PARTECIPANTI E' STATO FATTO CREDERE CHE IL LORO PENE FOSSE IN ALCUNI CASI PIÙ PICCOLO E IN ALTRI PIÙ GRANDE RISPETTO ALLA MEDIA E POI HANNO MOSTRATO L'IMMAGINE DI UN'AUTO SPORTIVA CON LA RICHIESTA DI ESPRIMERE UNA PREFERENZA - I RICERCATORI HANNO SCOPERTO CHE...