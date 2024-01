AUTO BLU? POCO "GREEN" - LO STATO DICHIARA GUERRA ALLE AUTO INQUINANTI (TRA ZTL, BLOCCO DEI DIESEL E INCENTIVI PER MODELLI IBRIDI O ELETTRICI) MA RAZZOLA MALISSIMO: DELLE 37MILA MACCHINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, OLTRE 25MILA SONO MODELLI FINO A EURO 4, OVVERO QUELLI CHE IL GOVERNO CERCA DI FAR ROTTAMARE AI CITTADINI! - IL DATO DELLE VETTURE ELETTRICHE È IMPIETOSO: APPENA 1.186, MENTRE QUELLE EURO 5 ED EURO 6 SONO…

Zone a traffico limitato, aree a circolazione contingentata, ticket da pagare per entrare in centro con la propria auto, blocco dei diesel e incentivi per la rottamazione in favore di modelli ibridi, elettrici e poco inquinanti. Da qualche anno lo Stato ha dichiarato guerra all’inquinamento su gomma e avviato numerosi provvedimenti per convincere gli italiani a sostituire la propria vettura con un modello meno impattante sull’ambiente. Ma le auto della Pubblica Amministrazione quanto sono inquinanti?

Le auto elettriche sono appena un trentesimo

[…]. Su 37.281 vetture della Pubblica Amministrazione (la statistica contempla solo i veicoli registrati al PRA con la ragione sociale P.A.) quasi il 70%, oltre 25 mila esemplari, è costituito da modelli fino a Euro 4. Parliamo di auto che lo stesso Stato cerca di fare rottamare ai cittadini con bonus e incentivi governativi dedicati. […]mentre le auto elettriche sono meno di un trentesimo del parco totale e si fermano ad appena 1.186 veicoli.

Tra le più amate ci sono le Euro 4 diesel

A proposito di alimentazioni, lo Stato sembra amare particolarmente quelle tradizionali. Le auto blu a benzina sono 18.553 (quasi la metà del totale), quelle diesel 12.456 (il 33,4%), mentre le ibride sono appena 1.015 (2,7%). A saltare all’occhio, poi, sono alcuni numeri particolarmente eclatanti. Le auto blu a benzina “Euro 0” sono più di quelle “Euro 5”: 1.576 contro 1.334. Le auto diesel “Euro 4” sono 4.231, mentre quelle “Euro 6” solo 1.841. Il confronto con le auto degli italiani è impietoso. […]

