4 set 2022 10:15

AUTO DA FÉ – “VERITÀ & AFFARI”: “CON QUALE MEZZO SI DEVE ANDARE AL CONCISTORO, DA PAPA BERGOGLIO? È STATO ANCHE QUESTO UNO DEI TANTI PROBLEMI DEI CARDINALI: CON QUESTO PONTEFICE, NON SI PUÒ MICA SCEGLIERE UNA VETTURA LUSSUOSA" - "IN MOLTI HANNO IMITATO LA SCELTA MINIMALISTA DEL SANTO PADRE, MAGARI FACENDOSI ACCOMPAGNARE DA UN SACERDOTE AMICO CON UNA MACCHINA SCALCAGNATA, ALTRI HANNO PREFERITO UN TAXI. ALCUNI NON SI SONO PERSI D’ANIMO, COME CHI È ARRIVATO A BORDO DI UNA BMW, MA SPORCHISSIMA. SONO PASSATI I TEMPI DEL CARDINALE TARCISIO BERTONE CHE ANDAVA A…”