13 ott 2023 14:36

AUTOGOL PER LA FEDERCALCIO INGLESE! - POLEMICHE IN INGHILTERRA PER LA DECISIONE DELLA "FA" DI NON ILLUMINARE LO STADIO DI WEMBLEY CON I COLORI DELLA BANDIERA ISREALIANA: IN PASSATO LO STADIO LONDINESE SI ERA QUASI SEMPRE "VESTITO" CON LA BANDIERA DI UN PAESE VITTIMA DI UN ATTENTATO TERRORISTICO - LA DECISIONE SAREBBE STATA PRESA PER EVITARE CRITICHE E DISORDINI SUGLI SPALTI: IN INGHILTERRA E GALLES CI SONO 3,8 MILIONI DI MUSULMANI...