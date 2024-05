TEHERAN CONFERMA MORTE PRESIDENTE 'MARTIRE' IRANIANO RAISI

EBRAHIM RAISI

La tv di Stato iraniano ha dato la notizia ufficiale della morte del presidente Ebrahim Raisi, definendolo "martire del servizio" e precisando che saranno resi noti il luogo e l'ora della cerimonia funebre. Anche il vicepresidente iraniano

Mohsen Mansouri ha confermato ufficialmente in un tweet la morte del presidente e della sua delegazione a seguito dello schianto dell'elicottero su cui viaggiavano.

MEZZALUNA ROSSA IRAN, MORTI TUTTI A BORDO ELICOTTERO RAISI

(ANSA) - La Mezzaluna rossa iraniana afferma che tutti i passeggeri dell'elicottero del presidente Ebrahim Raisi sono morti. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass.

L ELICOTTERO DI EBRAHIM RAISI

"Non è stato trovato alcun segno di passeggeri vivi dopo la scoperta della posizione dell'elicottero precipitato", ha detto al canale televisivo Irib il capo della Mezzaluna Rossa iraniana Pir Hossein Kolivand. Oltre a Raisi il velivolo trasportava tra gli altri il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian, il governatore della provincia dell'Azerbaigian orientale Malek Rakhmati e l'imam di Tabriz della preghiera del venerdì Mohammad Ali Ale-Hashem

IRAN, NESSUNA INTERRUZIONE LAVORO GOVERNO DOPO MORTE RAISI

(ANSA-AFP) - Il governo iraniano ha annunciato che continuerà ad operare "senza interruzioni" dopo la morte del presidente Raisi.

HAMAS, 'L'IRAN SAPRÀ AFFRONTARE QUESTA DURA PROVA'

ebrahim raisi in elicottero

(ANSA) - Hamas ha espresso "sincere condoglianze, profonda simpatia e solidarietà" al leader supremo dell'Iran Sayyed Ali Khamenei per la morte del presidente Ebrahim Raisi. per quella del ministro degli esteri Hussein Amir Amirabdollahian e degli altri dirigenti periti. Tutti leader - ha sostenuto su Telegram il movimento - "che hanno avuto un lungo percorso per il rinascimento dell'Iran, e posizioni onorevoli a sostegno della nostra causa palestinese, e della legittima lotta del nostro popolo contro l'entità sionista". "Siamo fiduciosi - ha aggiunto - che la Repubblica Islamica dell'Iran sarà in grado, a Dio piacendo, di superare le ripercussioni di questa grande perdita. L'amico popolo iraniano dispone di antiche istituzioni capaci di affrontare questa dura prova".

CADE L’ELICOTTERO DI RAISI KHAMENEI: PREGATE PER LUI

ricerche dell elicottero di ebrahim raisi

Estratto dell’articolo di Monica Ricci Sargentini per il “Corriere della Sera”

[…] I velivoli sono dei Bell-412 di fabbricazione statunitense, eredità dei tempi dello Scià, la cui manutenzione è stata resa più difficile dalle sanzioni che hanno colpito l’Iran.

A bordo con il presidente ci sono il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, il governatore della provincia dell’Azerbaigian Orientale Malek Rahmati, il leader religioso di Tabriz Mohammad Ali Al Hashem e due guardie del corpo.

l incidente all elicottero di ebrahim raisi

Le condizioni meteorologiche sono pessime, la nebbia diminuisce la visibilità in una zona montuosa. L’elicottero su cui viaggia Raisi è costretto a quello che l’agenzia di stampa iraniana Irna definisce un «atterraggio duro» vicino a Jolfa, una città al confine con l’Azerbaigian, circa 600 chilometri da Teheran.

il ministro degli esteri iraniano hossein amirabdollahian

[…] Il momento politico è dei più delicati. I rapporti con l’Occidente sono vicini al punto di rottura. Il mese scorso Teheran ha lanciato un attacco senza precedenti contro Israele. In più c’è da considerare la fornitura di droni militari alla Russia e l’arricchimento dell’uranio che è ormai vicino ai livelli per un uso militare. A livello nazionale l’omicidio ad opera della polizia morale di Mahsa Amini, nel settembre del 2022, ha innescato proteste di massa contro la teocrazia sciita,la quale ha reagito con il pugno di ferro, reprimendo le donne che si rifiutano di mettere il velo e arrestando chiunque scenda in piazza.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI IRANIANO HOSSEIN AMIRABDOLLAHIAN E UN ALTRO FUNZIONARIO NELL ELICOTTERO DI RAISI

[…] La tv di Stato iraniana, ieri, ha continuato a trasmettere le immagini dei fedeli in preghiera nel Santuario dell’Imam Reza nella città di Mashhad, città natale di Raisi, così come a Qom e in altre località. In Iran la carica più alta è quella della Guida suprema mentre il presidente è a capo del governo. Se quest’ultimo muore, si dimette o viene sollevato dall’incarico il potere viene trasferito al primo vicepresidente, che attualmente è Mohammad Mokhber. Poi, entro 50 giorni, devono essere indette le elezioni. E tutto può succedere.

