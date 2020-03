MILLE EURO AL MESE PER TUTTI I MEDICI E DENTISTI: CI PENSA L'ENPAM, LA CASSA DI PREVIDENZA DEI DOTTORI, VISTO CHE LO STATO ANCORA NON HA CACCIATO UN EURO. CHI PUÒ RICHIEDERLI E COME - SECONDO DRAGHI NEL SUO EDITORIALE, BANCHE ED ENTI ''INTERMEDI'' CHE HANNO LA POSSIBILITÀ DI AGIRE PRIMA E MEGLIO PER DARE CASH IN MANO A IMPRESE E CITTADINI, LO DEVONO FARE, E LE SOMME VERSATE DURANTE L'EMERGENZA VANNO POI RIMBORSATE INTEGRALMENTE DALLO STATO