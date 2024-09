14 set 2024 12:50

AUTUNNO, TEMPO DI CETRIOLONI PER I CONSUMATORI – LE FAMIGLIE ITALIANE DOVRANNO ASPETTARSI UNA STANGATA DI 3 MILA EURO IN PIÙ RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2023. LO SCENARIO GEOPOLITICO È RIMASTO QUASI IMMUTATO, QUAL È LA SCUSA QUEST'ANNO? - AD AUMENTARE È IL PREZZO DELLE BOLLETTE E DEL MATERIALE SCOLASTICO (IN MEDIA A 1.022,72 EURO) - VISTO CHE LA SANITÀ PUBBLICA NON FUNZIONA, I CITTADINI DOVRANNO SPENDERE QUASI 300 EURO PER EFFETTUARE CONTROLLI DA MEDICI PRIVATI...