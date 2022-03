FUGA DA ALCARAZ! “DIETA, LAVORO, SCACCHI E NIENTE SOCIAL: COSI’ DIVENTERÒ IL NUMERO 1" – PARLA IL 19ENNE SPAGNOLO, NUOVO TALENTO DEL TENNIS MONDIALE: “UN MAESTRO MI CHIAMAVA TARZAN PERCHÉ MI MUOVO SUL CAMPO COME IN UNA GIUNGLA. HO IMPARATO A MANGIARE PER CURARE IL FISICO. NON FA BENE AL TENNIS ESSERE TROPPO MUSCOLOSI – LA NOTTE NON DORMIVO PER STARE SUI SOCIAL, LO STAFF È DOVUTO STARE IN STANZA CON ME A CONTROLLARMI” – IL PARAGONE CON NADAL - VIDEO