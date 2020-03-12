Coronavirus: Cirielli (Fdi) positivo al test
(ANSA) - Edmondo Cirielli, deputato di Fdi e questore della Camera, è risultato positivo al test del coronavirus. (ANSA).
AVANTI UN ALTRO - EDMONDO CIRIELLI, DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA E QUESTORE DELLA CAMERA, È RISULTATO POSITIVO AL TEST DEL CORONAVIRUS-
Coronavirus: Cirielli (Fdi) positivo al test
(ANSA) - Edmondo Cirielli, deputato di Fdi e questore della Camera, è risultato positivo al test del coronavirus. (ANSA).
NOI, UOMINI SOLO – BOBBY SOLO MEMORIES A “OGGI”: “UNA VOLTA ERO IN TOURNÉE IN GIAPPONE, MI INVITÒ A CENA L’IMPERATORE HIROHITO E IO RISPOSI: ‘MA COME, È L’UNICO GIORNO LIBERO CHE ABBIAMO IN 40 SERATE’. SI OFFESERO E PER SEI ANNI HO DOVUTO CANCELLARE IL GIAPPONE DA TUTTI I TOOUR” – MORANDI, CLAUDIO VILLA E IL POLITICAMENTE CORRETTO: “SE ANDASSI IN TV DICENDO ‘AMO I COCKER’ MI DIREBBERO ‘SEI UN RAZZISTA, PERCHÉ…’”
DAGOREPORT: PERCHÉ CONTE HA SBAGLIATO A CHIUDERE L’ITALIA – IL PROVVEDIMENTO DOVEVA ESSERE CIRCOSCRITTO SOLO A QUELLE PROVINCE LOMBARDO-EMILIANE DOVE SI REGISTRA UN ALTISSIMO NUMERO DI CASI POSITIVI. NELLA PROVINCIA DI BERGAMO, C'E' UN CONTAGIATO SU 614 ABITANTI. A CREMONA UNO SU 338. A LODI: UNO SU 222. IN BASILICATA SONO APPENA 8, 38 IN ABRUZZO, 46 IN UMBRIA, 16 IN MOLISE, 20 IN VALLE D'AOSTA. PERCHÉ FARE DI TUTTO IL PAESE UN VIRUS AMMAZZANDO L’ECONOMIA ITALIANA?
SOLO IL BAZOOKA PUÒ AMMAZZARE IL VIRUS – PIAZZA AFFARI TRACOLLA DI OLTRE IL 5%, AI MINIMI DAL 2016. RAFFICA DI TITOLI CHE NON FANNO PREZZO PER ECCESSO DI RIBASSO, PESA ANCHE IL BLOCCO DEI VOLI DALL’EUROPA DECISO DA TRUMP – WALL STREET ENTRA IN FASE “ORSO”, QUELLA CARATTERIZZATA DA UN RIBASSO DEL 20% DOPO 11 ANNI DI “TORO” – SPREAD SOPRA I 200 PUNTI, OGGI LA LAGARDE DOVREBBE FARE IL SUO “WHATEVER IT TAKES” (SPERIAMO CHE BASTI)
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO