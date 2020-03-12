AVANTI UN ALTRO - EDMONDO CIRIELLI, DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA E QUESTORE DELLA CAMERA, È RISULTATO POSITIVO AL TEST DEL CORONAVIRUS

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Coronavirus: Cirielli (Fdi) positivo al test

 (ANSA) - Edmondo Cirielli, deputato di Fdi e questore della Camera, è risultato positivo al test del coronavirus. (ANSA).

 

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