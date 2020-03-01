(ANSA) - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni di salute sono buone e continuerà a lavorare "inevitabilmente a distanza". Lo rende noto la Regione Piemonte.
AVANTI UN ALTRO! - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE, ALBERTO CIRIO, È RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS. LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE SONO BUONE E CONTINUERÀ A LAVORARE "INEVITABILMENTE A DISTANZA"-
(ANSA) - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni di salute sono buone e continuerà a lavorare "inevitabilmente a distanza". Lo rende noto la Regione Piemonte.
DA DOMANI “FORUM” ANDRÀ IN ONDA SENZA PUBBLICO IN STUDIO, COME TUTTI I PROGRAMMI DELLA TV ITALIANA A SEGUITO DEL DECRETO DEL GOVERNO CHE IMPONE MISURE RESTRITTIVE PER CONTENERE LA PROPAGAZIONE DEL CORONAVIRUS - SI ALTERNERANNO QUATTRO OPINIONISTI, CHE HANNO FATTO PARTE DEL PUBBLICO STORICO DEL PROGRAMMA, SEDUTI IN STUDIO A GRANDE DISTANZA L'UNO DALL'ALTRO… - A GESTIRE I SOCIAL DELLA TRASMISSIONE CI SARA' LA START UP DI FRANCESCA VERDINI...
QUALE MIGLIORE SCUSA DI UN “TENTATO GOLPE” PER FAR FUORI TUTTI I NEMICI INTERNI? E INFATTI IL PRINCIPE EREDITARIO SAUDITA, BIN SALMAN, HA FATTO ARRESTARE TRE PRINCIPI, TRA CUI IL FRATELLO DEL RE E DUE SUOI NIPOTI - NON È LA PRIMA VOLTA CHE IL PRINCIPE EREDITARIO IMPRIGIONA MEMBRI DELLA FAMIGLIA REALE, MA QUESTA VOLTA LA SUA AZIONE FA SOSPETTARE CHE LA SALUTE DI RE SALMAN NON SIA OTTIMA E CHE LUI STIA FACENDO PIAZZA PULITA DI POSSIBILI RIVALI AL TRONO…
EPIDEMIA BANCARIA – ALLE NOSTRE BANCHE MANCAVA SOLTANTO IL CORONAVIRUS PER CHIUDERE IN BELLEZZA UN DECENNIO (E PIÙ) DI CRISI A CATENA – NON A CASO SONO PROPRIO GLI ISTITUTI DI CREDITO A PAGARE DAZIO IN QUESTI GIORNI DI CADUTA DELLE BORSE. PER GLI INVESTITORI LA NUOVA RECESSIONE RIPRODUCE IL COPIONE NEFASTO DELLE ALTRE CRISI – I NUMERI DRAMMATICI DELLE BANCHE MEDIE: DIETRO A INTESA E UNICREDIT, IL DESERTO…
AVANTI UN ALTRO / 2 - IL PREFETTO DI LODI, MARCELLO CARDONA, È RISULTATO POSITIVO AL TEST DEL CORONAVIRUS: ORA SI TROVA IN ISOLAMENTO NEL SUO ALLOGGIO IN PREFETTURA - RISULTATI CONTAGIATI ANCHE IL VICARIO DEL PREFETTO E IL CAPO DI GABINETTO…
“BISOGNA FERMARE IL CAMPIONATO” - IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CALCIATORI, DAMIANO TOMMASI, CHIEDE A CONTE LO STOP DEL CALCIO - MA COSA ACCADE SE VIENE BLOCCATA LA SERIE A? IL PROBLEMA PIÙ GRANDE È TROVARE UN MODO PER DEFINIRE UNA CLASSIFICA. CON OGNI PROBABILITÀ NON VERRÀ ASSEGNATO IL TITOLO COME ACCADDE CON CALCIOPOLI (2004-2005). PIUTTOSTO I PROBLEMI PRINCIPALI SONO LEGATI ALLE RETROCESSIONI E ALLA LISTA DI SQUADRE DA DARE ALLA UEFA…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
CENTOMILA CONTAGI IN TUTTO IL MONDO - QUASI 800 CASI IN GERMANIA - 949 CASI IN FRANCIA: 330 IN PIÙ IN UN GIORNO - USA, CONTAGI IN 26 STATI: 16 MORTI - STATO DI EMERGENZA NELLO STATO DI NEW YORK - DUE MORTI IN FLORIDA – SOSPESI I TRENI WASHINGTON-NEW YORK - È UNA DONNA REDUCE DA UN VIAGGIO IN ITALIA E FRANCIA IL PRIMO CASO REGISTRATO IN SOUTH CAROLINA - SALGONO A 228 I CONTAGI IN SVIZZERA - 60 CONTAGI IN BELGIO - L'ISLANDA "IN FASE DI EMERGENZA" - PRIMO CASO A MALTA, UNA 12ENNE ITALIANA E I SUOI GENITORI - COREA SUD SUPERA I 7.000 CASI - CINA, 3.070 I MORTI, GUARIGIONI AL 70%