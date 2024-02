AVANTI, C’E’ POSTO PER LE AUTOCANDIDATURE A SANREMO – CI MANCAVA VALERIA MARINI: “IL FESTIVAL È UN SOGNO E MI PIACEREBBE MOLTISSIMO TORNARE ALL’ARISTON” – “SONO CRESCIUTA IN MEZZO AI LIBRI DI ORIANA FALLACI E ORA FACCIO RIAPRIRE IL BAGAGLINO” – VITTORIO CECCHI GORI ("STA MIGLIORANDO"), IL SODALIZIO A "TALE E QUALE SANREMO" CON ALBA PARIETTI: “MI PIACE FARE COPPIA CON DONNE IMPORTANTI. LA SANA COMPETIZIONE SERVE” – E POI SPIEGA LA DIFFERENZA TRA BACIO “NORMALE” E BACIO “STELLARE”…

Daniele Priori per Libero Quotidiano - Estratti

valeria marini foto di bacco (1)

Valeria Marini di nuovo sul palco dell’Ariston a Sanremo? Perché no. Anzi sarebbe un suo sogno. Come un impegno che sta portando avanti col cuore è quello di salvare l’altro palcoscenico a cui è legatissima, quello del Salone Margherita in merito al quale ci annuncia probabili novità positive dalla Banca d’Italia che è proprietaria dell’immobile. Valeria è un fiume in piena forte della sua carriera ricchissima, dal teatro alla televisione, senza tralasciare il cinema dove è riuscita lo scorso anno a recitare nel film Billie’s magic world con i fratelli Alec e William Baldwin, presentato in anteprima al Taormina Film Festival nella scorsa estate. «E nel futuro ci sono ancora tanti sogni stellari», racconta a Libero. Valeria, tutto è cominciato con il teatro.

Ancor prima del cinema e della televisione. Ci racconti un po’ le sue origini artistiche in tal senso?

«Nasco come attrice nel teatro di prosa. La grande popolarità arriva col Bagaglino, il Salone Margherita che amo da morire più di ogni altra cosa, come amo Ninni Pingitore che mi ha dato la possibilità di diventare Valeria Marini».

Cosa vorrebbe dire a Giorgia Meloni, da Presidente a Presidente, diciamo cosi...

valeria marini foto di bacco (2)

«No, ma figurati. Di sicuro sono felice dell’iniziativa che sta andando avanti per riaprire un posto sacro come il Salone Margherita. Un’iniziativa di cui ringrazio il ministro Sangiuliano e il presidente della Commissione Cultura, Mollicone, grazie alla quale la Banca d’Italia sta decidendo dopo tre anni di stallo, non si sapeva bene cosa sarebbe successo.

Adesso sembra possano esserci le possibilità perché il teatro torni a vivere. Tutto questo l’ho fatto per regalare a Pingitore il sogno di fare un altro spettacolo che sarà unico e stellare, visto che lui ne ha regalati così tanti a me. Aspettiamo a breve le decisioni definitive».

Passando da Roma a Sanremo. Le piacerebbe tornare sul palco dell’Ariston che calcò nel 1997 a fianco a Mike Bongiorno?

valeria marini pino strabioli foto di bacco (3)

«Quella fu un’edizione bellissima, divertente che segnò il ritorno di Mike in Rai e per questo fu molto seguita con share altissimi. Io ero l’unica donna. Facevo sia il Festival sia il DopoFestival in mezzo a dei giganti come Mike, Bruno Vespa e con Piero Chiambretti appeso a fare l’angelo che tra l’altro inventò un altro motto che portò fortuna: comunque vada sarà un successo...».

L’idea di condurlo lei il Festival le piacerebbe?

«Sicuramente è un sogno e mi piacerebbe moltissimo tornare sul quel palcoscenico.

vittorio cecchi gori valeria marini 3

D’altra parte Sanremo è Sanremo, un evento che esprime tutto quello che è la bellezza dell’italianità, la gioia, i sorrisi. È un palco che ha qualcosa di magico. Sul fatto di condurlo io non saprei dirle, sicuramente sogno di tornarci. Magari in un ruolo diverso, inaspettato...».

Sul fronte del cinema è impossibile non ricordare le sue collaborazioni con Alberto Sordi. Com’era da vicino?

«Quando lo vidi la prima volta rimasi senza respiro, tanto ero emozionata. Non sapevo cosa dire. Mi chiamò che ero a Los Angeles a studiare inglese e recitazione per il film Incontri proibiti che inizialmente doveva chiamarsi Lezioni di tango. Quelli trascorsi lavorando con lui sono stati i due anni più belli della mia vita. Tra set e promozione trascorremmo molto tempo assieme in Italia e anche in Spagna. Ringrazio davvero la vita quando penso di aver incontrato personaggi come lui, come Giorgio Albertazzi, Patroni Griffi, Gigi Proietti e poi anche in Spagna Bigas Luna e Carlos Saura».

valeria marini foto di bacco (4)

Proprio la Spagna è una nazione che la ammira molto, un po’ come accadde alla Carrà. Ci sono progetti all’estero?

«La ringrazio anzitutto per il paragone con un’icona italiana famosa nel mondo come Raffaella Carrà. In Spagna ho lavorato a dodici film con grandi registi, partecipato a serie televisive, spettacoli, il reality Supervivinetes e ora ho un progetto che probabilmente mi riporterà a Madrid».

valeria marini alba parietti

Sabato sera l’abbiamo rivista in coppia a Tale e Quale Sanremo con Alba Parietti. Una coppia che non scoppia...

«Con Alba è un sodalizio vincente che funziona sempre. La coppia Marini-Parietti è un mio fiore all’occhiello grazie sempre a Ninni Pingitore. Stavamo facendo Champagne al Bagaglino e chiesi a Ninni di fare Gli uomini preferiscono le bionde con Marylyn Monroe e Jane Russell, la bionda e la mora. Con Alba facemmo come prima cosa questo pezzo musicale che ebbe un ascolto pazzesco. Mi piace fare coppia con donne importanti. Non sono una competitiva C’è spazio per tutti. La sana competizione serve per tirare fuori il meglio di noi stesse».

Il meglio di lei lo dà anche nelle relazioni umane. Da quella con sua madre a quella con Vittorio Cecchi Gori che sta seguendo anche in questa fase di difficoltà fisiche...

alba parietti valeria marini 3

«Anche oggi ho sentito il medico e mi ha confermato che sta migliorando. Vittorio è un uomo molto forte fisicamente. Gli mandiamo tanta energia perché superi questo momento.

Sono cresciuta in mezzo ai libri di Oriana Fallaci. È una persona molto sensibile e intelligente e anche se adesso ha avuto un momento di difficoltà per la tremenda truffa subita, spero che la giustizia arrivi anche per lei. È importante non perdere mai l’entusiasmo. Quando lei la perde, cerco di darle man forte. Io stessa ultimamente ho avuto momenti difficili ma quando si cade ciò che è più importante è trovare la forza di rialzarsi».

Per finire. Ci spieghi la differenza tra un bacio normale e un bacio stellare...

valeria marini e alba parietti come sabrina salerno e jo squillo

«Me lo chiese anche Maurizio Costanzo, pensi, nel suo ultimo programma L’intervista. Il bacio dà un’emozione unica. Quello stellare ci riporta a qualcosa di magico. Porta in paradiso».

vittorio cecchi gori maurizio costanzo valeria marini vittorio cecchi gori valeria marini vittorio cecchi gori valeria marini 2