AVANTI SPEDITI VERSO LA CADUTA DI KIEV – L'ALLARME DEL CENTRO STUDI AMERICANO "ISW": LE TRUPPE RUSSE “STANNO ACCELERANDO LE OPERAZIONI OFFENSIVE SU TUTTO IL FRONTE UCRAINO E MITIGANO L’AUMENTO DELLE PERDITE DI UOMINI E ARMI” - PER IL SETTIMANALE BRITANNICO "THE ECONOMIST”, MOSCA HA INTENSIFICATO I RAID SU KHARKIV PERCHÉ VUOLE RENDERLA UNA "ZONA GRIGIA" INABITABILE – L’AVVERTIMENTO DEL CREMLINO PER L’INVIO DI SOLDATI TEDESCHI IN LITUANIA: “CREA FOCOLAI DI PERICOLO AL CONFINE RUSSO” – ATTACCO HACKER UCRAINO A UN DATA CENTER DELL’INDUSTRIA RUSSA

ISW I RUSSI ACCELERANO L'OFFENSIVA LUNGO TUTTO IL FRONTE'

(ANSA) - Le truppe russe stanno accelerando le operazioni offensive su tutto il territorio del fronte ucraino e allo stesso tempo "mitigano il probabile aumento delle perdite di uomini e attrezzature": lo scrive sul suo sito l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Il centro studi statunitense "ha notato di recente che le forze russe hanno aumentato il ritmo delle loro operazioni offensive in tutto il teatro, compreso un attacco meccanizzato il 4 aprile in direzione di Chasy Yar, e continua a valutare che l'esercito russo sembra mitigare il probabile aumento delle perdite di uomini e attrezzature", si legge nel rapporto.

Il think tank ricorda poi che il capo della direzione principale dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, prevede che l'offensiva russa si intensifichi tra fine primavera e inizio estate. Inoltre, ricorda l'Isw, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva precedentemente affermato che i principali sforzi offensivi russi potrebbero iniziare alla fine di maggio o a giugno.

ECONOMIST, 'RUSSIA VUOLE RENDERE KHARKIV INVIVIBILE CON I RAID'

(ANSA) - La Russia con l'aumento degli attacchi aerei contro Kharkiv vuole trasformare la seconda città dell'Ucraina in una "zona grigia", rendendola inabitabile per la popolazione civile. E' quanto si legge sul sito del britannico Economist, che cita in un reportage alcune fonti di Kiev sulle presunte intenzioni delle forze di Mosca. Inoltre la percezione a livello locale, si legge nell'articolo, è che un'operazione militare su larga scala per conquistare Kharkiv sarebbe un compito arduo per la Russia, visto il precedente fallimento nel 2022.

"C'è una forte possibilità che non riescano a farcela", ha detto al settimanale Andriy Zagorodnyuk, un esperto militare ed ex ministro della Difesa. Fra le ipotesi paventate c'è quindi quella di una ulteriore escalation dei bombardamenti. "Non saranno in grado di prendere Kharkiv, ma di distruggerla, forse", ha detto Denys Yaroslavsky, un uomo d'affari locale diventato uno dei comandanti militari della città, che è arrivato addirittura a ipotizzare un destino simile a quello di Aleppo in Siria. Nell'articolo si afferma anche che la Russia avrebbe distrutto alcune delle batterie anti-aeree Patriot fornite dall'Occidente per proteggere città come Kharkiv.

APPELLO DI KIEV AD ARRUOLARSI, 'È IN GIOCO IL DESTINO DEL PAESE'

(ANSA) - Il comandante delle forze di terra ucraine Alexander Pavlyuk lancia su facebook un accorato appello invitando i suoi connazionali ad arruolarsi "perchè è in gioco il destino del paese". "Più gli ucraini troveranno il coraggio - afferma Pavlyuk - di unirsi ai ranghi delle forze armate ucraine, meno possibilità avrà la Russia di realizzare i suoi piani sanguinari. E prima le città ucraine torneranno alla normalità, vita sicura. Pertanto, esorto gli ucraini a mettere da parte le proprie emozioni e a non soccombere alle provocazioni. Dobbiamo renderci conto che nessuno potrà restare fuori. Dopotutto, è in gioco il destino del Paese, il destino della nostra nazione".

La Russia, aggiunge, "non lascerà in pace nessuno: né chi si è nascosto, né chi ha tradito l'Ucraina". "Ora è il momento storico - esorta il comandante delle forze di terra - che il destino ci ha dato: o proteggeremo e preserveremo lo Stato, oppure scompariremo come nazione! Unisciti ai ranghi delle forze armate dell'Ucraina. La nostra forza è nell'unità! Non c'è altra opzione".

CREMLINO, 'SOLDATI TEDESCHI IN LITUANIA FONTE DI TENSIONI' ++

(ANSA) - - Il Cremlino vede "negativamente" il previsto stazionamento di soldati tedeschi in Lituania e lo considera "la continuazione di un'escalation di tensioni che crea focolai di pericolo" per la Russia "al confine" richiedendo "di adottare misure speciali di "sicurezza": lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia Interfax.

KIEV,HACKER UCRAINI DISTRUGGONO DATA CENTER DELL'INDUSTRIA RUSSA

(ANSA) - Gli hacker ucraini, probabilmente insieme ai servizio di sicurezza di Kiev (Sbu), hanno distrutto un data center utilizzato dalle industrie militari, energetiche e di telecomunicazioni russe: lo hanno riferito fonti della Sbu al Kyiv Independent. Secondo le fonti, più di 10.000 entità coinvolte nell'industria militare russa hanno archiviato i propri dati nel servizio cloud mirato OwenCloud.ru.

Tra queste aziende russe della produzione di petrolio e gas o dell'industria metallurgica e aerospaziale e i principali giganti delle telecomunicazioni: Ural Works of Civil Aviation, Rubin, Ural Plant Spectechniks, Gazprom, Transgaz, Lukoil, Rosneft, Nornickel, Rostelecom o MegaFon. L'operazione è stata effettuata congiuntamente dal gruppo hacker ucraino Blackjack e dal dipartimento di sicurezza informatica della Sbu, hanno riferito le fonti. Il sito web OwenCloud.ru mostra, riporta il Kiyv Indipendent, un messaggio presumibilmente lasciato dal gruppo di hacker Blackjack, in cui si afferma che "l'infrastruttura IT del centro è stata distrutta".

