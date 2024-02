AVANTI VERSO LA TREGUA – SECONDO IL QATAR, CI SONO SPIRAGLI NEL NEGOZIATO TRA HAMAS E ISRAELE: I TERRORISTI AVREBBERO DATO UNA PRIMA “RISPOSTA POSITIVA” ALLA BOZZA DI ACCORDO STILATA AL VERTICE DI PARIGI, AGGIUNGENDO CHE “ANCHE ISRAELE HA ACCETTATO LA PROPOSTA DI CESSATE I FUOCO” – NETANYAHU SI INCAZZA CON BIDEN PER LE SANZIONI AI COLONI: “NON C’È MOTIVO DI ADOTTARE MISURE STRAORDINARIE”

biden netanyahu 2

QATAR, PASSI AVANTI DI HAMAS E ISRAELE VERSO LA TREGUA

(ANSA) - Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari ha annunciato che Doha ha ricevuto "un'iniziale risposta positiva" da Hamas sulla bozza di accordo stilata al vertice di Parigi aggiungendo che "anche Israele ha accettato la proposta di cessate il fuoco".

Il funzionario ha sottolineato tuttavia che l'intesa non è ancora stata completamente finalizzata e che "si sta ancora lavorando su alcuni dettagli". "Le due parti si sono accordate sulla sostanza che potrebbe portare alla prossima pausa umanitaria e speriamo che la questione venga risolta entro poche settimane", ha concluso al-Ansari secondo quanto riferisce Ynet.

bombardamenti su khan yunis striscia di gaza

NETANYAHU A BIDEN, 'NESSUN MOTIVO DI SANZIONARE I COLONI'

(ANSA) - ''Non c'è motivo di adottare misure straordinarie. La maggioranza assoluta dei residenti in Giudea-Samaria (Cisgiordania) sono cittadini rispettosi della legge''. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu rispondendo alla decisione del presidente americano Joe Biden di sanzionare quattro coloni. ''In questi giorni - ha aggiunto - i residenti della Giudea-Samaria sono impegnati nella difesa di Israele sia nelle unità di leva sia fra i riservisti. Israele - ha concluso - opera contro chi infrange la legge, in ogni posto''.

truppe israeliane al confine con la striscia di gaza

MO: BIDEN, 'LAVORIAMO ATTIVAMENTE PER PACE, SICUREZZA E DIGNITÀ PER ISRAELIANI E PALESTINESI'

(Adnkronos) – "Non solo preghiamo per la pace, lavoriamo attivamente per la pace, sicurezza e dignità per il popolo israeliano e palestinese". Lo ha detto Joe Biden nel discorso pronunciato oggi alla National Prayer Breakfast, l'annuale incontro di preghiera che si svolte al Congresso.

Il presidente ha ribadito di essere impegnato a riportare a casa gli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre, alleggerire la crisi umanitaria e portare "una pace duratura" a Gaza e in Israele "così come stiamo lavorando per la pace, la sicurezza e la dignità per gli ucraini mentre mostrano un'incredibile determinazione e resilienza contro l'aggressione di Putin".

bombardamenti su khan yunis striscia di gaza 1

"La sfida dei nostri tempi ci ricorda che la nostra responsabilità come nazione ad aiutarci gli uni con gli altri - ha concluso - per una pace giusta e duratura, all'estero ed a casa".

MO: AL JAZEERA, 'COMBATTIMENTI SI INTENSIFICANO A KHAN YOUNIS'

(Adnkronos) - Nelle ultime due ore, l’esercito israeliano ha concentrato le sue operazioni su Khan Younis, soprattutto intorno agli ospedali sotto assedio. Lo riporta al Jazeera, aggiungendo che Israele ha affermato che le strutture mediche vengono utilizzate da Hamas come quartier generale.

L'ospedale Al-Amal di Khan Younis è stato preso d'assalto in precedenza e ci sono notizie di almeno 10 persone gravemente ferite. Anche le zone di evacuazione a ovest vengono costantemente prese d’assalto dall’esercito israeliano, scrive l'emittente del Qatar.

