AVERE FEDEZ NELL'ASSISTENTE – POCHI GIORNI PRIMA DI VOLARE A MIAMI PER SVACANZARE CON GENITORI E FIGLI, IL RAPPER È STATO PAPARAZZATO A ROMA INSIEME ALL’INSEPARABILE ASSISTENTE ELEONORA SESANA: I DUE SONO STATI VISTI ENTRARE NELL’AGENZIA INTERNAZIONALE DI COMUNICAZIONE "VIEW POINT STRATEGY", DI CUI È CEO FRANCESCA IMMACOLATA CHAOUQUI – E CHIARA FERRAGNI? ORA CHE NON HA PIÙ A DISPOSIZIONE I FIGLI PER MOSTRARSI NELLA NUOVA VESTE DI MAMMA A TEMPO PIENO NON SA CHE COSA PUBBLICARE E SI CHIUSA IN UN SILENZIO SOCIAL…