AVERE LE PALLE PIENE E LA MOGLIE UBRIACA – AD ANCONA UN UOMO SI RIFIUTA DI FARE SESSO CON LA COMPAGNA VISTO CHE LEI AVEVA ALZATO TROPPO IL GOMITO – LA DONNA SCAPOCCIA ATTIRANDO L’ATTENZIONE DEI VICINI CHE CHIAMANO I CARABINIERI–QUANDO I MILITARI SONO ARRIVATI SUL POSTO, TROVANO IL MARITO CHE…

Da www.liberoquotidiano.it

Lei vuole fare sesso, ma lui si rifiuta: scoppia il caos e da una delle finestre di casa inizia a volare giù di tutto. È successo ad Ancona: protagonisti di quest'assurda vicenda un uomo di 40 anni e la sua compagna, andata su tutte le furie dopo il no secco ricevuto. "Non mi va, sei troppo ubriaca": avrebbe detto lui. Cosa che avrebbe fatto letteralmente impazzire la donna. Così è scoppiata la lite furiosa, terminata con l'intervento della polizia.

I fatti risalgono a martedì sera intorno alle 23: dopo un'accesa discussione, la situazione è degenerata. Secondo il racconto di alcuni testimoni, dopo minuti di urla disumane, diversi oggetti sarebbero volati fuori dalla finestra. A quel punto i vicini, infastiditi ma anche un po' preoccupati, avrebbero deciso di chiamare la polizia. Quando i militari sono arrivati sul posto, ci sarebbe stato solo il marito che vagava vicino a casa, dopo essersi allontanato dalla sua compagna per evitare guai peggiori.

Poi, interrogato dai poliziotti, l'uomo ha dato la sua versione dei fatti, confermata in parte anche dalla moglie, interrogata poco dopo. La donna sarebbe apparsa in evidente stato di ebbrezza, ma avrebbe raccontato di essersi fermata allo scontro verbale, senza andare oltre. Alla fine l'uomo ha deciso di non sporgere denuncia contro di lei.

