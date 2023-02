AVETE BISOGNO DI RINFRESCARVI LA MEMORIA SU CHI ERANO I FRATELLI GRAVIANO? LEGGETE “QUALCUNO VISSE PIÙ A LUNGO” DI ENRICO DEAGLIO CHE RIPERCORRE LA MATTANZA IN SICILIA DEGLI ANNI ’80 FINO A FALCONE E BORSELLINO. FU PROPRIO GIUSEPPE GRAVIANO A SCHIACCIARE IL TELECOMANDO DI VIA D’AMELIO. POI L’ARRESTO DEI DUE FRATELLI NEL ’94 E GLI ANNI AL 41 BIS DURANTE I QUALI RIUSCIRANNO A CONCEPIRE I LORO FIGLI. SUL “MIRACOLOSO” EVENTO CI SONO DIVERSE IPOTESI: BANCHE DEL SEME O…

[…] «Quando i siciliani ti augurano “Cent’anni”... significa ”lunga vita”... E un siciliano non dimentica mai».

queste sono anche le parole con cui Enrico Deaglio — 75 anni, giornalista, un passato di direttore dei quotidiani Lotta Continua e Reporter , del settimanale Diario e oggi scrittore che non riesce a stare lontano dalla cronaca — chiude il suo «Qualcuno visse più a lungo» (da qualche mese in libreria con Feltrinelli ), poderosa ricostruzione (si legge come un romanzo, ma è un’inchiesta zeppa di dettagli) della vita dei boss Giuseppe Graviano, detto «Madre Natura» e di suo fratello Filippo.

L’affresco tratteggia gran parte della Sicilia degli anni Ottanta, quelli della grande mattanza: Pio La Torre, Piersanti Mattarella, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giuliano, Cassarà, Basile, Chinnici, Costa, Terranova.

Quando si arriva a Falcone e Borsellino, Deaglio (che in Sicilia seguiva «storie di piccola mafia nell’Agrigentino, poi ammazzarono il mio amico Mauro Rostagno a Trapani...») ricorda che fu proprio «Madre Natura» a schiacciare il telecomando di via D’Amelio.

[…] I Graviano furono arrestati a Milano il 29 gennaio 1994 —«lo stesso giorno della discesa in campo di Berlusconi» — e il libro racconta pure di come i due fratelli in carcere a Spoleto vengano trattati con ogni riguardo. E pur sottoposti ai rigori del 41 bis, «concepiranno anche i figli».

C’è un capitolo intero, «Il mito», che squaderna le varie ipotesi del «miracoloso» evento: banche del seme, l’aiuto di qualche ginecologo o semplice atto d’amore in carcere — a detta poi dello stesso Giuseppe, laureato in Matematica —, con le due mogli entrate di nascosto nella cesta della biancheria. Le nascite degli eredi del boss arrivano nel disinteresse generale ma è Deaglio a ricostruire, grazie alle carte giudiziarie, il ricevimento a Nizza per il battesimo dei due bimbi, entrambi chiamati con il nome di «Michele». Un evento che pare «una replica della celebre festa da ballo del Gattopardo » al termine della quale una delle due neomamme — la moglie di Giuseppe si chiama Nunzia, oggi vive tra Roma e la Costa Azzurra gestendo il patrimonio della famiglia — «si alzò e disse: “Peccato che qui manchino i migliori”». Appunto in prigione […]

