Barbara Costa per Dagospia

orgasmo nel sonno 15

È un orgasmo vero! Si gode sul serio! Succede davvero, succede a me! Io mica lo sapevo, che gira la fake che l’orgasmo femminile nel sonno non esiste. È una bugia messa in giro dagli invidiosi, o dalle invidiose, perché la verità è questa: per una donna, provare un orgasmo, mentre dorme, non dico che è regola, ma succede, le può accadere, seppur la frequenza e l’intensità vari da femmina a femmina. Attenzione. Non sto parlando di donne che magari in dormiveglia si toccano, e "vengono", qui la masturbazione c’entra niente.

orgasmo nel sonno 16

Sto parlando di quell’orgasmo reale che, mentre te ne stai tranquilla a ronfare, raggiungi. E lo raggiungi appunto perché stai dormendo, ma stai sognando, roba p*rca, certo, e che ti piace assai, e che ti sveglia perché il climax non è onirico ma è reale, è concreto, è tra le gambe. Ti svegli che stai godendo. Io mi sogno roba sozza, e mi sveglio che il mio sesso si sta contraendo dal piacere. Un orgasmo a tutti gli effetti. Eccellente.

orgasmo nel sonno 17

Purtroppo tale sorpresa non mi allieta di frequente, come invece tocca ad altre. Ci sono donne che vengono non ogni notte ma più volte in una notte, altre che vengono rarissimamente, altre mai, e ci sono pure quelle che nel sonno orgasmano ma non si destano e per questo non se lo ricordano. Rientrano tutte nella normalità. L’orgasmo nel sonno è dono esclusivo del nostro cervello. Parte da lì, si svolge in immagini che la nostra mente crea o ricrea, nei sogni, e è nel sogno, in questa attività cerebrale, che ci eccitiamo, e il nostro cervello dà al nostro sesso tutti gli impulsi necessari per con maxi soddisfazione orgasmare.

orgasmo nel sonno 12

Ve l’ho detto: contrazioni e gonfio e denso godimento. Vieni, è fuor di dubbio.

Godere nel sonno non è vincolato a nulla se non a ciò che di sua incontrastabile volontà il nostro cervello forma e decide di farci sognare, e stimolare, e godere. Ma non è vero che hai un orgasmo nel sonno se dormi a pancia sotto, a gambe larghe, o se, prima di dormire, vedi porno, o ti impegni a pensare sozzerie. Ma nooooo! Se fosse vincolato al porno, allora io ad esempio avrei orgasmi nel sonno multipli e ogni notte! Invece no, perché un orgasmo nel sonno non puoi provocarlo in nessun modo.

orgasmo nel sonno 8

È il tuo cervello che decide, e soltanto lui. Non è vero che una donna che ha una vita sessuale intensa è più soggetta a orgasmo nel sonno, nemmeno è vero il contrario, che ce l’hai perché nella vita reale stai a sesso digiuna. Neppure è legato a più o meno attività masturbatoria. L’orgasmo nel sonno è autonomo e indipendente dal nostro quotidiano, e dal momento e situazione sessuale che viviamo. E nemmeno è vero che ce l’hai se dormi da sola, e non ce l’hai se dormi in compagnia, né è legato a una sessualità monogama o a una promiscua. Niente.

orgasmo nel sonno 10

È un regalo che il nostro cervello ci fa. Quando vuole lui. Non possiamo farci nulla! È vero però che ci sono donne che raggiungono l’orgasmo nel sonno in fase REM, e che dopo esser venute si riaddormentano (non tutte, ma alcune, la mattina, al risveglio, sono nel dubbio se essere venute o no), come ci sono femmine – come la sottoscritta – che lo raggiungono solo se sozzo sognano ma di mattina, poco prima della sveglia. E, al contrario degli altri sogni, se lo ricordano benissimo.

