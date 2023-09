AVETE MAI NOTATO DELLE CHIAVETTE USB CEMENTATE NEI MURI PER LE STRADE DELLA VOSTRA CITTÀ? SI TRATTA DI UN'INIZIATIVA DI UN ARTISTA TEDESCO CHIAMATA "DEAD DROPS", CON L'OBIETTIVO DI REALIZZARE UN'ALTERNATIVA A INTERNET “ANONIMA, OFFLINE, PEER TO PEER NELLO SPAZIO PUBBLICO" - OGNUNO PUÒ CONTRIBUIRE AL PROGETTO, BASTA INSTALLARE UNA CHIAVETTA USB “NEI MURI, NEGLI EDIFICI E NEI MARCIAPIEDI” E SEGNALARLA SUL SITO UFFICIALE - SOLO IN ITALIA DOVREBBERO ESSERCENE 86, MA NON È DETTO CHE SIANO TUTTE FUNZIONANTI, SENZA CONTARE IL RISCHIO DI…

Estratto dell'articolo di Chiara Crescenzi per www.wired.com

Se camminando per le strade della vostra città, o di una qualunque altra città straniera, avete notato delle chiavette usb cementate nei muri e vi siete domandati come fossero arrivate lì, ecco la risposta. Questi piccoli accessori tecnologici sono parte integrante del progetto Dead Drops, “una rete di condivisione di file anonima, offline, peer to peer nello spazio pubblico”. Un piccolo movimento indipendente, nato nel 2010 a New York da un'idea di Aram Bartholl, artista multimediale con sede a Berlino, con l'obiettivo di costruire una rete alternativa a internet per la condivisione di file e dati.

La parte più interessante del progetto, infatti, sta nel fatto che ognuno di noi ha la possibilità di contribuire ad alimentare l'espansione di questa rete installando chiavette usb “nei muri, negli edifici e nei marciapiedi” della propria città […]

Nel caso in cui foste interessati a sapere come raggiungere la chiavetta più vicina a voi, il sito ufficiale di Dead Drops offre una mappa alquanto dettagliata, all'interno della quale potete visualizzare una serie di informazioni specifiche sull'accessorio al di là dell'indirizzo preciso, con tanto di commenti rilasciati dalla persona che ha deciso di installare la chiavetta in un luogo pubblico.

[…] Considerando che il progetto va avanti da oltre un decennio, infatti, è difficile che tutte le chiavette segnalate nella mappa siano ancora presenti o attive. In Italia, per esempio, dovrebbero essercene 86, […] Ma non è detto che siano realmente funzionanti. Se vi capitasse di incontrarne una, quindi, fate attenzione dal collegarvi il vostro pc. Qualcuno potrebbe anche essersi divertito a installarvi un malware.

