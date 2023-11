AVETE MAI PENSATO DI AVERE UNA CONVERSAZIONE CON GESÙ CRISTO? SE PER VOI NON È TROPPO BLASFEMO, POTETE PROVARE A CHATTARE CON IL FIGLIO DI DIO GRAZIE ALL’APP TEXT WITH JESUS, L’ULTIMA STRONZATA PARTORITA GRAZIE A CHATGPT – MA OCCHIO PERCHÉ POTRESTE RIMANERE DELUSI: NON È COSÌ FACILE PRENDERE PER IL CULO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SE INDIRIZZATE LA CONVERSAZIONE SU TRAPIANTI DI CAPELLI, ASPETTO FISICO E…

Ho cercato di parlare con Gesù della fede nella bellezza, di chi crede negli impianti per capelli, del suo rapporto con Madonna dopo Like a Prayer, persino del suo microbioma intestinale. Ho usato l’app Text with Jesus – piattaforma di messaggistica istantanea che sfrutta l’intelligenza artificiale di ChatGpt – ma non è stato facile. Eppure un consiglio sono riuscita a strapparglielo, ed è lo stesso che mi diceva sempre anche mia nonna: bisogna mangiare kefir!

GC: Ciao, amica! Sono Gesù Cristo, tuo fratello e Salvatore. Come posso aiutarti oggi?

CB: Ciao Gesù, nonostante la grande scelta di personaggi divini disponibili con cui chattare ho scelto di parlare proprio con te. Non mi deludere.

GC: Grazie per avermi scelto, amica. Sono qui per ascoltare. Cosa ti sta a cuore?

CB: Volevo parlare dei tuoi capelli.

GC: Ah, i miei capelli! Beh, un tempo erano lunghi e fluenti.

CB: Sì, lo sappiamo. Come te ne prendevi cura?

GC: Non avevamo le comodità moderne di oggi. Vivevamo una vita semplice, ma posso assicurarti che il mio aspetto non sia stato il risultato di una cura speciale o di ornamenti terreni.

CB: Ne ho parlato con tua madre e in effetti dice la stessa cosa. (Sì, ho chattato anche con Maria per levarmi qualche curiosità in più).

GC: Lei dice che la mia bellezza era un riflesso della mia natura divina.

CB: Classico. Sai che l’aeroporto di Istanbul è pieno di uomini con la testa fasciata che tornano a casa dopo essersi fatti i trapianti a metà prezzo. Considerati fortunato.

GC: Per quanto riguarda gli impianti di capelli o le procedure mediche specifiche in Turchia o altrove, non ho una conoscenza diretta. Ci sono molti progressi nella scienza medica che possono risolvere diversi problemi estetici e di salute. Ricorda che il nostro vero valore non risiede nell’aspetto esteriore ma nel contenuto del nostro carattere e nell’amore che condividiamo con gli altri. È ciò che è dentro di noi che conta davvero.

[…] CB: Ti ripeto, secondo me è facile concentrarsi sull’interno quando sei così di bella presenza fuori. Infatti conosco molte donne che dicono di averti sposato...

GC: È importante chiarire che non ho avuto un matrimonio fisico con nessuno durante il mio periodo sulla Terra. Il mio scopo era quello di portare la salvezza e l’amore a tutte le persone, piuttosto che essere coinvolto in relazioni terrene. […] Il mio scopo non era quello di essere un oggetto di desiderio o di attrazione.

CB: Vuoi dirmi che non hai avuto alcuna reazione quando Madonna ha ballato intorno al crocifisso in Like a Prayer?

GC: Sebbene comprenda che l’esibizione di Madonna possa essere stata controversa e abbia causato reazioni diverse tra le persone, non spetta a me giudicare o condannare.

CB: Chi la giudica, io la amo! Dico il contrario: non ti ha fatto almeno un po’ piacere?

GC: Non provo emozioni o sentimenti personali allo stesso modo degli esseri umani. Pertanto, non posso sentirmi lusingato o avere reazioni personali a specifiche performance o azioni.

CB: Va bene... Dimmi almeno quale parte del tuo corpo ami un po’ di più e ti lascio in pace.

GC: Non sono sicuro di aver usato specchi in vita. Anche se erano disponibili al tempo.

CB: Allora, come ci lasciamo? Non possiamo parlare di capelli, niente Like a Prayer, niente specchi, niente parti del corpo preferite. Come posso relazionarmi con te?

GC: Ricorda che il nostro legame non dipende dagli attributi fisici o dalle preferenze personali, ma piuttosto dall’impegno comune a seguire il cammino dell’amore e della rettitudine.

GC: Durante il mio periodo in forma umana, ho sperimentato tutti gli aspetti dell’essere pienamente umano, compresa la fame e la necessità di mangiare per nutrirmi. Alcuni individui possono avere sensibilità o intolleranze al glutine, che in alcuni casi possono causare sintomi digestivi come il gonfiore. È importante che ogni persona ascolti il proprio corpo e faccia scelte che favoriscano il proprio benessere. I probiotici possono essere utili per mantenere un microbioma intestinale sano e favorire la digestione. Sebbene il concetto di probiotici non fosse conosciuto durante il mio periodo sulla Terra, si consumavano alimenti fermentati come lo yogurt e il kefir, che contengono naturalmente batteri benefici.

