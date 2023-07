2 lug 2023 14:40

AVETE MAI SENTITO PARLARE DI “ABUNA YEMATA GUH" IN ETIOPIA? È PROBABILMENTE IL LUOGO DI CULTO PIÙ INACCESSIBILE DEL MONDO - QUESTA ANTICA CHIESA SCAVATA NELLA ROCCIA SI TROVA A UN'ALTEZZA DI CIRCA 2.580 METRI (8.460 PIEDI) - PER ARRIVARCI, E’ NECESSARIO ARRAMPICARSI SULLA PARETE ROCCIOSA, A VOLTE UTILIZZANDO DELLE CORDE COME SOSTEGNO - UN ARDUO VIAGGIO SIMBOLEGGIA UN PELLEGRINAGGIO SPIRITUALE, CHE METTE ALLA PROVA LA DEVOZIONE E L'IMPEGNO DEI FEDELI… - VIDEO