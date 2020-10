PIERRE WOODMAN CASTING X – ADRIANA CHECHIK:

PIERRE WOODMAN CASTING X – APOLONIA LAPIEDRA:

Barbara Costa per Dagospia

Ragazza, digli se ingoi, riluttante e ruttante, non sei abituata, è la tua prima volta, con questo panzoso uomo peloso, calvo, che ti parla in inglese, con quel suo ammaliante accento francese, e con te è dolce, seducente, ci sa fare, zuccherino, non è granché ma pare l’uomo dei tuoi sogni, si comporta come tale, e però ecco, lui ora cambia, ora ti chiede di spogliarti, tutta, completamente, ti vuole fare delle foto, davanti e dietro, e adesso… perché non ti metti su quel letto, così che lui ti sc*pa e ti inc*la a martello?

È vero, è falso, si sono messi d’accordo, è tutto costruito, no, è genuino, le ragazze sono delle sprovvedute, e Pierre Woodman è un mostro, uno stupratore, non li stupra ma di quei c*li all’aria ne approfitta, quei c*li lui li droga, li anestetizza, e poi Pierre Woodman è fr*cio, il suo pene è piccolo, è flaccido, è punturato, Woodman è un magnaccia, un miserabile, uno cattivo, cattivo, cattivo.

Oooh, te li ho detti tutti, gli insulti che monsieur Pierre Woodman riceve da 30 anni, da quando è diventato un nome, un signore del porno. Woodman, che si è inventato la serie porno più longeva, più copiata, imitata, più redditizia e che non conosce requie, né limiti: "Casting X", e il bello è che girare tali porno è una sudata ma pure una furbata: Woodman ha dato forma alla fantasia-porno più proibita, ciò che sui set veri e seri non avviene mai, e cioè questo: tu, ragazza, vai a fare un provino, non sai che è un porno, e il regista che credevi ti potesse lanciare si rivela un porco, un assatanato: in quella camera d’albergo dove sei andata, ragazza, tu non vuoi ma lui ti inc*la, non metaforicamente e quasi mai da solo, a un certo punto chiama un amico suo: è una trappola, guardati, "costretta" a posizioni inaudite, sporcata oltre l’immaginabile, ti portano al limite, te lo fanno superare, prona a ogni sconcezza. E come se tutto questo non bastasse, mia cara, ti hanno ripresa, quanto su quel letto avvenuto è registrato: sei nei guai, baby.

Mettete Pierre Woodman in galera, buttate la chiave, davvero credete che se lui avesse fatto violenza sulle donne che in questi decenni hanno girato migliaia di Casting X, sarebbe ancora a piede libero, sarebbe ancora alla ribalta? Eppure non scemano le ingiurie contro di lui, contro la crudezza dei suoi porno, ma io dico, davvero si può essere così bietoloni, davvero non avete capito che il porno davanti a una telecamera è rappresentazione, è genere cinematografico, davvero credete che Pierre Woodman giri con ragazze non testate, che queste ragazze non gli firmino la liberatoria per la distribuzione video, davvero credete che una fanciulla vada da Woodman senza sapere chi lui è o, se non lo sa, non abbia prima fatto una banale ricerca sul web?

I Casting X di Woodman girano dal 1997, sono numerati, divisi in serie, c’è gente che li colleziona, come fossero reliquie, e pensare che sono porno molto lunghi e tutti uguali, cambia solo la ragazza ma lo svolgimento del "fattaccio" è sempre il seguente: i Casting X sono girati in camere d’albergo anonime, si inizia con una semplice seduttiva intervista, poi la "sventurata" si alza, si denuda, si fa fotografare, e l’azione si sposta sul letto, per incastri i più sudici, contornati da anali stordenti.

E ci sono Casting in cui le ragazze urlano, non sembrano contente, ragazze che dopo non fanno altri porno, altre invece sì, fanno carriera e ritornano a farsi sbattere da Woodman. In realtà i Casting X non si svolgono come li vedi, e la verità la scopri in quelli che contengono i dietro le scene, e nei Casting dove Woodman provina pornostar famose. Le ragazze sono maggiorenni, e provengono da agenzie, ma pure da casa loro essendosi di loro libera volontà "offerte" a Woodman tramite il Woodman sito. Sono consapevoli, sono strapagate per la loro prestazione (Woodman è tra i più munifici nel porno) e, come scopri nel sito-archivio, non tutti i provini finiscono con la sc*pata.

Ci sono ragazze che legittimamente cambiano idea, e infatti il dialogo e la sc*pata quasi mai sono girati in sequenza, tra i due eventi c’è lo scarto di qualche giorno, a volte addirittura mesi. Quelli con le pornostar sono invece girati in continuum, sebbene anche qui non siano in passato mancate polemiche, per bocca o meglio tweet di Lana Rhoades, che ha denunciato la non rispettosità di Woodman con lei a letto. E, come in casi che ben conosciamo, anche qui alla tweet-denuncia di maschia violenza non è seguita quella penale. Ma se Woodman è così pericoloso perché nessuna lo denuncia sul serio?

Perché è solo lui a legal-muoversi coi suoi avvocati? Perché al contrario è Woodman dal suo sito ad avvertirvi di diffidare da chi sul web si spaccia per lui, promuovendo casting inesistenti per cui vi chiede soldi, e foto hot per ricattarvi di smerciarle online? Perché se tossici, illeciti, i Casting di Woodman girati in più di 20 anni hanno ottenuto via libera legale, negli Stati Uniti e fuori, in quanto "materiale di intrattenimento"?

Perché andate a lavorare con Woodman se lo credete un criminale? Perché quando sul set vi dice di spogliarvi lo fate, vi manda a fare la doccia voi la fate, con quella sua voce carezzevole vi stende sul letto, vi apre le gambe e voi le aprite, vi lecca la f*ca e voi godete o fate finta comunque ci state, vi gira e vi riempie di lubrificante e voi non fiatate, vi prende da dietro e voi tutto sembrate tranne che dispiaciute?

Perché, quando arriva un altro uomo non scappate bensì vi date da fare pure con lui? E infine perché a show finito vi alzate, salutate e andate sorridenti in bagno? Sono pronta a ricredermi e a disamorarmi di Pierre Woodman appena arrivino alle autorità prove comprovate contro di lui. Fino ad allora, lasciatemi bagnare, lasciatemelo amare, lasciatemi vedere trasmutato in porno il rapporto ideale come tra due persone per me deve essere: senza legami ufficiali, chiusi in una stanza d’albergo, senza dignità, moralità, se non il libero sfogo degli istinti animali i più biechi. Uomini!!! Guardate come lecca la f*ga Pierre Woodman, quanto tempo vi dedica, e con che lentezza… Imparate.

