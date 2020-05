DIAMOCI TUTTI UNA GRATTATA IMPERIALE - ''L'ITALIA IN FASE DUE RISCHIA PIÙ MORTI CHE IN FASE UNO''. LE PROIEZIONI DELL'IMPERIAL COLLEGE DI LONDRA DIPINGONO UNO SCENARIO-HORROR SE L'APERTURA NON VIENE ACCOMPAGNATA DA TRACCIAMENTO E MOLTI PIÙ TAMPONI. ''TANTO PIÙ CHE GLI EFFETTI SI VEDRANNO TRA 2-3 SETTIMANE, PROPRIO MENTRE L'ITALIA RILASSERÀ ANCORA DI PIÙ LE MISURE DI CONTENIMENTO (TRA 18 MAGGIO E 1 GIUGNO)'' - OCCHIO CHE MOLTI STUDI APOCALITTICI DEGLI SCORSI MESI NON SI SONO AVVERATI…