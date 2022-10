AVETE PAURA DELLE FORMICHE? SE QUESTI PICCOLI INSETTI NON VI HANNO MAI IMPENSIERITO, FORSE, DOPO AVER VISTO QUESTA IMMAGINE, CAMBIERETE IDEA: SI TRATTA DI UNO SCATTO AL MICROSCOPIO DI UNA FORMICA CARPENTIERE CHE PARE USCITA DIRETTAMENTE DA UN FILM HORROR – LA FOTO È STATA SCATTATA DA EUGENIJUS KAVALIAUSKAS, FOTOGRAFO NATURALISTA LITUANO, CHE HA VINTO UNA MENZIONE SPECIALE DEL PREMIO NIKON SMALL WORLD 2022 E…

Non è John Carpenter ma la “formica carpentiere”: l’immagine al microscopio che vedete qui sopra, inquietante e paurosa come fosse tratta da un film horror o da una storia di fantascienza, illustra il volto di una formica del genere camponotus (carpentiere). Con questo scatto Eugenijus Kavaliauskas, fotografo naturalista lituano, ha vinto una menzione speciale (nella categoria Images of Distinction) del premio Nikon Small World 2022, contest fotografico da decenni specializzato nel mostrare le meraviglie – a volte anche terrificanti – del mondo dell’infinitamente piccolo, dai batteri ai microrganismi.

Se tutti potessimo vedere realmente, a grandezza naturale, le fattezze di ciò che si può ammirare solo ad un microscopio, probabilmente resteremmo scioccati e spaventati. Ed è forse proprio questa l’idea di fondo alla base del Nikon Small World 2022, che punta a rendere visibile ciò che solo apparentemente è invisibile, grazie ai prodigi di lenti di ingrandimento macro.

Lo scatto della “formica carpentiere”, che incute timore perché ricorda vagamente un volto mostruoso, con tanto di narici, muso vampiresco e occhi infuocati, è diventato in poco tempo virale, condiviso da migliaia di utenti in rete. E ha stimolato, come spesso accade, ironia e disincanto, dando vita a meme e rielaborazioni goliardiche.

Il fotografo Kavaliauskas si è specializzato nella fotografia di uccelli. Negli ultimi tempi ha invece deciso di dedicarsi agli insetti. Nella cittadina di Tauragè (in Lituania), dove vive, si è imbattuto in una colonia di formiche carpentiere, trovata vicino alla sua abitazione. Questa specie scava o nidifica su tronchi d'albero o nel legno morto; e proprio mentre Kavaliauskas si dedicava all’esame di uno di questi esemplari, ha dato vita allo scatto premiato.

L’immagine raffigura quello che di primo acchito appare come un volto, anche grazie alla proporzione degli elementi compositivi: gli occhi, che sembrano spiritati, e in realtà sono le basi delle antenne, lo fanno sembrare molto simile ad un viso umano. Lo scatto, escluso dalla competizione per il premio principale, è indubbiamente potente ed evocativo, per un’espressione che ha suggerito soprattutto minaccia, terrore, paura.

