AVETE PRENOTATO LE FERIE A GIUGNO? CI SONO BRUTTE NOTIZIE PER VOI – L’ANTICICLONE AFRICANO CHE HA PORTATO L’ONDATA DI CALDO DI QUESTI GIORNI POTREBBE SPARIRE PRESTO. A PARTIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA ARRIVANO PIOGGE E PERTURBAZIONI IN TUTTA ITALIA, CHE POTREBBERO DURARE FINO A…

Da www.liberoquotidiano.it

pioggia estiva

Le condizioni meteorologiche sono destinate a cambiare rapidamente. Adesso gli occhi sono tutti puntati sulla prossima tendenza che potrebbe spazzare via, a partire dalla prossima settimana, l'ondata di caldo che è arrivata in questi giorni.

Come riportano gli esperti di 3bmeteo, l'anticiclone africano potrebbe sparire in pochi giorni. Ma attenzione: la repentina inversione di tendenza potrebbe interessare anche il mese di giugno rovinando le ferie a chi ha prenotato in questo periodo. Nel periodo che va dal 23 al 29 maggio potrebbe scattare un vero e proprio filotto di piogge con pesanti perturbazioni in transito.

temporale estivo 8

Per quanto riguarda invece il periodo che va dal 30 maggio al 5 giugno, potrebbe abbattersi un'ondata di maltempo sul Centro Sud e con una instabilità maggiore proprio sulle due Isole maggiori. Ma non finisce qui: anche tra il 6 e il 12 giugno dovrebbero essere presenti sulla nostra penisola, a tratti, alcune perturbazioni capaci di abbassare in modo consistente le temperature.

temporale estivo

Insomma per chi ha intenzione di andare in vacanza proprio nel mese di giugno, potrebbe essere in arrivo un'amara sorpresa. Il mutamento delle condizioni meteorologiche infatti potrebbe dare il via a un giugno fresco e bagnato dalle piogge. A quanto pare questa estate in anticipo di maggio è solo una piccola illusione...

temporale estivo 2 temporale estivo 3