AVETE UN PROBLEMA DI EIACULAZIONE PRECOCE? CI SONO 4 COSE INFALLIBILI DA FARE PER UNA SANA TROMBATA, ELIMINANDO ANSIA E FRUSTRAZIONE – PER DURARE DAI 7 AI 13 MINUTI DOVETE INIZIARE AD ALLENARE I MUSCOLI PELVICI (PROVANDO A INTERROMPERE IL FLUSSO DI URINA QUANDO SEI IN BAGNO) ED EVITARE CIBI PESANTI E L’ALCOL – CAMBIATE POSIZIONE SPESSO, RICORDATEVI DI LIMITARE I MOVIMENTI E DI AUMENTARE, PER IL PIACERE DI LEI, I PRELIMINARI…

Paloma Gonzales per "www.gqitalia.it"

sesso di coppia

Vuoi durare più a lungo nel sesso? Gli esperti in materia hanno una guida infallibile che presumibilmente ti aiuta ad aumentare la tua resistenza.

Il sesso (cioè, la penetrazione in senso stretto) di solito dura dai tre ai sette minuti, secondo un sondaggio del 2005 della Society for Sex Therapy and Research. Il sondaggio afferma che il sesso della durata di un minuto o due è «troppo breve» e il sesso della durata di 10-30 minuti è considerato «troppo lungo», mentre i terapisti del sesso affermano che la cosa più «desiderabile» è durare dai 7 a 13 minuti.

sesso letto 1

Il problema è che ci sono molte cose che possono interferire con questo e non farti raggiungere l'obiettivo (o meglio, finisci prima e la tua partner non è molto soddisfatta, e non va bene per nessuno).

Il libro The New Naked: The Ultimate Sex Education for Grown-Ups ha riferito che quasi la metà degli uomini finisce in due minuti, afferma New Republic, e parte del problema è che la frustrazione e le decisioni sbagliate per cercare di risolverlo possono aggravare il problema. Fare sesso migliore non è così complicato, devi solo ascoltare i consigli giusti e gli esperti.

eiaculazione precoce 1

Durare poco nel sesso è un problema comune tra gli uomini, ma ciò non lo rende meno imbarazzante, inaspettato e frustrante quando succede (e può succedere a tutti gli uomini ad un certo punto della loro vita, anche se sono in buona forma).

Ciò è generalmente dovuto all'eiaculazione precoce, che, secondo Thomas J. Walsh, MD, un urologo dell'Università di Washington, si verifica principalmente tra i venti e i trenta anni.

sesso di coppia

Sapere che non sei l'unico può farti sentire meglio, ma meglio di questo è sapere che ci sono alcune cose che puoi fare per cambiarlo, e non ha nulla a che fare con il pensare alle tue fantasie sessuali preferite mentre sei in azione. Ci sono 4 cose di base da fare a letto.

Cosa puoi fare per durare più a lungo nel sesso?

Fare esercizio fisico (specifico)

sesso letto 4

No, non si tratta di andare in palestra e fare migliaia di ripetizioni di braccia, gambe e schiena, gli esperti dicono che dovresti esercitare i muscoli del pavimento pelvico, fare esercizi di contrazione mantenendo la tensione per circa 10 secondi, dice la dott.ssa Sandra. Hilton, PT, DPT, PhD in Entropy Physiotherapy. Il dottor Hilton afferma che per sentire quei muscoli, dovresti provare a «interrompere il flusso di urina quando sei in bagno», sono gli stessi muscoli con cui devi lavorare.

SESSO FORTE

Limitare il movimento

Ciò non significa che dovresti rimanere come se fossi seduto a tavola, ma che dovresti avere movimenti più controllati e lenti, questo ritarderà il momento in cui arrivi all'orgasmo e ti aiuterà a durare più a lungo.

Cambia posizione

eiaculazione

Come nell'esercizio fisico, il tuo corpo può essere abituato agli stessi movimenti di sempre, quindi dovresti cercare di alternare alcune posizioni diverse per durare più a lungo durante il sesso, afferma la psicoterapeuta sessuale autorizzata Vanessa Marin a Bustle.

Cambiare posizione consente al tuo corpo di fare una piccola pausa e questo ti aiuta a durare più a lungo. Un'altra raccomandazione è quella di provare posizioni più acrobatiche poiché, concentrandosi sul mantenimento dell'equilibrio, il cervello impiega un po' più di tempo a provare piacere e ciò ti impedisce di finire troppo in fretta.

SESSO 1

Edging

Ritardare l'orgasmo è uno dei modi più efficaci per durare più a lungo. Il dott. Walsh afferma che l'edging è una delle tecniche più comuni per prevenire l'eiaculazione precoce. Fondamentalmente, ti spingi sull'orlo dell'orgasmo prima di interrompere qualsiasi attività sessuale o masturbatoria fino a quando non hai le tue emozioni sotto controllo, insegnando al cervello ad avere una risposta più controllata.

Preliminari

cunnilingus 2

La maggior parte delle donne ha bisogno di essere stimolata prima del sesso tradizionale (cioè la penetrazione), i preliminari possono aiutarti a raggiungere questo obiettivo senza raggiungere tu stesso l'orgasmo, quindi entrambi sarete pronti allo stesso tempo ed eviterai il problema di finire troppo presto o prima di lei.

Alimentazione corretta

Pizza post sesso

Proprio come l'alcol o il cibo molto pesante possono impedire che le tue prestazioni siano le migliori, ci sono alimenti che sono ottimi alleati nel durare più a lungo. Anguria, peperoncino, mela, zenzero, salmone, banana e noci contengono sostanze nutritive che aumentano il desiderio sessuale, le prestazioni e persino la resistenza.

sesso 1 SESSO IN UFFICIO sesso 2 la eiaculazione femminile esiste le donne eiaculano come gli uomini sesso di coppia eiaculazione precoce sesso 1 giovani eiaculazione precoce SESSO E SEDUZIONE LUI E LEI - SESSO IN DOCCIA sesso 4 il rapporto non finisce quando lui raggiunge l orgasmo