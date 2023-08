AVETE UNO SCATOLONE PIENO DI BARBIE IN CANTINA? OCCHIO A REGALARLE: POTREBBERO VALERE UNA BELLA CIFRA - UNA "BARBIE AMERICAN GIRL" DEGLI ANNI ‘60 È ARRIVATA A SFIORARE I 2MILA EURO, MENTRE UNA RARA "BARBIE FABERGÉ" DEL 1998 È STATA VENDUTA PER MILLE EURO - SENZA CONTARE CHE LA BAMBOLA BIONDA PIÙ COSTOSA AL MONDO, DISEGNATA DAL DESIGNER STEFANO CANTURI, NEL 2010 È STATA DATA IN BENEFICENZA PER QUASI 300MILA EURO - COME RICONOSCERE SE LA VOSTRA BARBIE VALE UN BEL GRUZZOLETTO

www.corriere.it

[…] alcune delle iconiche bambole prodotte dalla Mattel sono da decenni oggetti da collezione che possono toccare cifre astronomiche. E così, per qualcuno, aver conservato in soffitta un vecchio modello può rivelarsi una fortuna.

Catawiki, leader in Europa per le aste online di oggetti speciali (solo l’anno scorso sono stati caricati e messi in vendita oltre 3,7 milioni di oggetti), e da tempo specialista nella vendita di giocattoli e, dunque, anche di Barbie, regista per la bambola bionda una forte crescita della domanda.

Le vendite delle Barbie sul marketplace sono infatti quasi raddoppiate negli ultimi due anni e il loro valore medio è aumentato di oltre il 20%. Ma c’è un particolare che riguarda gli italiani: tra tutti i mercati chiave di Catawiki, siamo in cima alla classifica per numero di Barbie acquistate, costituendo non meno del 30% degli acquirenti totali.

Le Barbie che valgono migliaia di euro

Sulle aste alcune Barbie possono essere vendute a prezzi davvero elevati. Su Catawiki alcuni modelli hanno raggiunto valori eccezionali. Una Barbie American Girl degli anni ‘60 è arrivata a sfiorare i 2 mila euro, mentre una rara Barbie Fabergé del 1998 è stata venduta per mille euro e una Francie vintage del 1967 - cugina di Barbie e modello storico - ha superato i 1.000 euro. Ma alcuni modelli ultra-rari possono raggiungere anche cifre a sei zeri, come la Barbie più costosa mai venduta al mondo, disegnata dal designer australiano di gioielli Stefano Canturi, che nel 2010 è stata data in beneficenza per quasi 300 mila euro.

Ma come si fa a sapere se la vecchia Barbie conservata in un cassetto vale davvero qualcosa? L’esperta Barbara Bieshaar ha stilato un decalogo delle cose che si devono sapere prima di tentare di mettere sul mercato dei collezionisti la propria bambola. Vediamo allora quali sono gli elementi da considerare.

[…] più Barbie è “anziana”, più alto è il suo valore, soprattutto se - ma questo vale per ogni oggetto da collezione- è stata conservata in condizioni perfette. Una prima Barbie del 1959 in ottimo stato è stimata dall’esperta intorno ai 10 mila euro. Le originali ben conservate degli anni ‘60 e ‘70 vengono vendute per cifre a tre o quattro zeri. Sono due le caratteristiche tipiche di questa prima Barbie dell’epoca, spiega Bieshaar: i fori sulla parte inferiore dei piedi e un’etichetta di carta sul polso.

Anche la tonalità più chiara può essere un indicatore prezioso, poiché il materiale delle prime bambole non conservava bene il colore. Inoltre, sul retro di Barbie si deve leggere la scritta “Made in Japan”, il principale Paese in cui è stata prodotta tra il 1959 e il 1972. Ma per scoprire l’età e il modello della propria Barbie, basta guardare sul collo, almeno per quelle più datate: lì si trova il numero di prodotto a cinque cifre. Per tutte le altre, invece, si possono consultare le banche dati online come “Fashion-doll-guide” o “Vintagebabs”.

Come detto, le condizioni di una Barbie sono un fattore chiave nel determinare il suo prezzo. Ciò riguarda anche la confezione, che porta il valore del giocattolo al massimo livello quando non è ancora aperta. Le Barbie originali in confezione sigillata raggiungono le somme più alte. […]

Nelle Barbie ben conservate, lo smalto è intatto e le ginocchia emettono il caratteristico suono di scatto, che ne aumenta - incredibilmente - il valore. D’altro canto, capelli tagliati e opachi, smalto danneggiato o trucco fatto da sé con i pennarelli (cosa molto diffusa tra le bambine, soprattutto più piccole) ne riducono il valore […]

Discorso a parte meritano le edizioni speciali di Barbie. Sono quelle firmate da design insoliti e d’eccezione, le collaborazioni con le celebrità o le bambole che commemorano eventi speciali come il Giubileo della Regina Elisabetta (oltre 900 euro in asta su Catawiki) […]

francie vintage del 1967 1

