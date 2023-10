AVETE VOLUTO L’EQUILIBRIO DI GENERE? E ALLORA VALE ANCHE AL CONTRARIO - NELLA SCUOLA SONO STATE INTRODOTTE LE “QUOTE BLU” PER IL PROSSIMO CONCORSO PER DIRIGENTI: IN ITALIA I PRESIDI MASCHI SONO MOSCHE BIANCHE E, VISTO CHE IL DIVARIO TRA RAPPRESENTANZA SUPERA IL 30%, IN QUASI TUTTE LE REGIONI, A PARITÀ DI PUNTEGGIO, SARÀ FAVORITO L’UOMO RISPETTO ALLA DONNA - MA VISTO LA QUANTITÀ DI POSTI POTREBBE RIDURSI TUTTO A UNA PAGLIACCIATA...

Estratto dell’articolo di Gianna Fregonara per il “Corriere della Sera”

[...] il concorso per dirigenti scolastici che si svolgerà nel giro di qualche mese prevede espressamente all’articolo 10 della bozza del bando inviata ai sindacati che, «considerate le percentuali di rappresentatività di genere in ciascuna regione, viene garantito l’equilibrio di genere applicando nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, in cui il differenziale tra i generi è superiore al 30 per cento, il titolo di preferenza in favore del genere maschile in quanto meno rappresentato».

Tradotto dal burocratese, in tutta Italia tranne che in Sardegna, dove la percentuale è 61 a 39 per le donne, e in Valle d’Aosta e Molise, dove non ci sono posti disponibili per questa tornata di assunzioni, in caso di parità in graduatoria, sarà data priorità al candidato rispetto alla sua collega.

È l’effetto del decreto del giugno scorso che introduce le norme per il riequilibrio di genere nella pubblica amministrazione: se negli altri settori ci sono le quota rosa o, come si legge nelle nuove norme, un criterio di discriminazione positiva per evitare o compensare «svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato», a scuola le quote diventano blu.

Che gli insegnanti in Italia siano per la maggioranza donne è una realtà che affonda le sue radici addirittura nel XIX secolo, subito dopo l’unità d’Italia: oggi la percentuale è ancora in leggero aumento, poiché è passata negli ultimi dieci anni dall’80 all’83 per cento. Alle elementari le maestre sono il 95 per cento. Ma per quanto riguarda i presidi per lungo tempo, fino agli anni 2000, c’erano due uomini ogni tre posti. Sono stati gli ultimi concorsi — tre anni fa sono stati messi a bando quasi tremila posti su ottomila scuole — a far pendere il piatto della bilancia verso le donne. Questa volta in palio ci sono 587 posti.

Visto il numero di posti e lo scorrimento delle graduatorie che costituisce la coda di ogni concorso, i casi in cui le quote rischiano di escludere una candidata a favore del suo collega saranno molto pochi. Ma il principio è sancito e sarà ribadito anche nel prossimo concorso per gli insegnanti il cui bando è in arrivo.

