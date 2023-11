AVEVA RAGIONE IL PRINCIPE FILIPPO: IL FIGLIO CARLO È UNA SEGA A RECITARE – IL RE HA PRONUNCIATO IL SUO PRIMO DISCORSO AL PARLAMENTO RIUNITO A DENTI STRETTI, CON UN’ESPRESSIONE CUPA E VISIBILMENTE CONTRARIATO – A ROVINARE IL SUO PRIMO “KING’S SPEECH” POTREBBE ESSERE STATO IL DISCORSO DEL PRIMO MINISTRO SUNAK CHE È STATO COSTRETTO A LEGGERE E CHE SI DISCOSTA TOTALMENTE DALLE BATTAGLIE CHE SI POTEVA PERMETTERE DI SPOSARE QUANDO ERA UN EREDE AL TRONO – VIDEO

Estratto dell'articolo di Luigi Ippolito per www.corriere.it

re carlo e la regina camilla 2

Un discorso a denti stretti: Re Carlo ha pronunciato il suo primo King’s Speech, l’allocuzione del sovrano di fonte al Parlamento riunito, e solo il cielo sa cosa gli passava davvero per la testa. Perché le parole che il governo gli ha messo in bocca cozzavano con tutto ciò per cui lui si batte da una vita.

È stata una giornata storica, a Westminster: il primo Discorso del Re da più di settant’anni. Era infatti il 1950 quando Giorgio VI prese per l’ultima volta la parola in Parlamento: da allora è sempre stato il Discorso della Regina. […] Come è noto, il Discorso de Re è in realtà scritto dal primo ministro e serve a illustrare l’agenda legislativa del governo per la nuova sessione parlamentare: il sovrano è solo uno «speaker», tenuto a essere imparziale e impassibile.

re carlo e la regina camilla 1

[…] Ma se della defunta regina non si è mai saputo cosa veramente pensasse – e mai lei ha lasciato trapelare le sue opinioni - al contrario le vedute di Carlo sono risapute da tutti: da principe di Galles è intervenuto su ogni argomento, dall’architettura ai cibi geneticamente modificati, fino a indirizzare lettere ai ministri per cercare di influenzarli.

re carlo e la regina camilla 3

Il tema che gli è più caro, si sa, è però l’ambiente: ma un passaggio-chiave del programma di Rishi Sunak, che il re è stato costretto a leggere, era il via libera a nuove trivellazioni di gas e petrolio nel Mare del Nord, qualcosa che Carlo ha sempre avversato. Tutti gli occhi erano puntati sul sovrano, per vedere se con una smorfia, una alzata di sopracciglio, una pausa studiata, avrebbe tradito i suoi pensieri: e quando ha letto il brano sulla politica energetica, ha lanciato un’occhiata verso Lord e deputati che poteva anche apparire come velata di scetticismo.

il primo discorso di re carlo

Durante tutto il discorso, Carlo si è chiaramente sforzato di sembrare il più impersonale possibile: ma nel suo tono si avvertiva la fatica di chi deve recitare una parte in cui non sta davvero credendo. Un tic delle spalle arrivava a sottolineare certi passaggi, mentre altre volte la voce suonava come velata da un sospiro. […] chissà quanti altri rospi dovrà ingoiare.

il primo discorso di re carlo 1 re carlo e la regina camilla 1 re carlo e la regina camilla 2 re carlo e la regina camilla 3 il primo discorso di re carlo copia