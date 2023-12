22 dic 2023 13:23

AVVERTITE GLI EUROPOTERI CHE SPINGONO PER LA "TRANSIZIONE GREEN" – SECONDO I GIUDICI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, NON È POSSIBILE VIETARE LA VENDITA DI SACCHETTI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILI – IN ITALIA, NEL 2013, VENNE IMPOSTO L’OBBLIGO DI USARE QUELLI COMPOSTABILI MA, UNA DITTA PRODUTTRICE DI SACCHETTI HA INTENTATO UNA CAUSA E ORA L’HA VINTA...