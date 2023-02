AVVERTITE PIANTEDOSI: LA STAZIONE TERMINI DI ROMA È UN TEATRO DI GUERRA! – DOPO LA TURISTA ISRAELIANA, DOMENICA SCORSA È STATA ACCOLTELLATA UN'ALTRA PERSONA: UN UOMO DI 46 ANNI (CON PRECEDENTI) - VICINO ALLA STAZIONE TRE MAGREBINI HANNO PROVATO A RUBARGLI 20 EURO E IL CELLULARE DALLE TASCHE, LUI SI È GIRATO E NE HA COLPITO UNO CON UN PUGNO E LORO HANNO RISPOSTO CON TRE COLTELLATE ALL’ADDOME – IL 46ENNE È RICOVERATO AL POLICLINICO E I TRE SONO STATI ARRESTATI…

Estratto dell’articolo di Marco Carta per “la Repubblica”

Luca Arturo Battisti

È stato accoltellato per venti euro e un cellulare. E ora è ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico Umberto I. A poco più di un mese dall’aggressione alla turista israeliana, accoltellata la notte di Capodanno da un clochard polacco, la stazione Termini continua a essere terra di nessuno.

Luca Arturo Battisti, 46 anni, con qualche precedente per droga, è stato aggredito domenica scorsa intorno alle 23 con tre coltellate in via Giolitti. Quando si è accorto che qualcuno gli aveva messo le mani in tasca per rubargli i soldi, 20 euro, e il cellulare, Battisti ha reagito colpendolo con un pugno.

ARTURO LUCA BATTISTI - IL 46ENNE MILANESE ACCOLTELLATO A ROMA TERMINI

Ma due complici del rapinatore lo hanno colpito con almeno tre coltellate all’addome, per poi fuggire. Battisti ha anche cercato di inseguire i tre, ma è poi crollato a terra a causa delle ferite. Immediatamente è scattata la caccia ai tre aggressori, che sono stati rintracciati, dopo alcune ore, a poca distanza dal luogo della rapina dagli agenti del commissariato Viminale.

I tre magrebini, rispettivamente di 40, 31 e 19 anni, hanno precedenti per furto e rapina. E ora sono accusati di rapina aggravata e per il tentato omicidio di Battisti che, ricoverato d’urgenza, è stato sottoposto a intervento chirurgico.

[…]

stazione termini

Dopo l’aggressione di Abigail Dresner, la turista israeliana accoltellata mentre faceva un biglietto la notte del 31 dicembre dal clochard polacco Aleksander Chomiak, nell’area della stazione Termini sono stati intensificati i controlli da parte di tutte le forze dell’ordine. In poche settimane sono state arrestate 73 persone, denunciate 127 e identificate 10.644. Nonostante la massiccia presenza delle forze dell’ordine, domenica, sempre in orario notturno, si è consumata l’ennesima aggressione. […]