4 set 2023 19:50

AVVERTITE L’ORSA GEMMA CHE IN ABRUZZO HANNO IL GRILLETTO FACILE – L’ANIMALE È ENTRATO NELLA CUCINA DI UN ALBERGO DI SCANNO PER MANGIARSI UNA CROSTATA E UNA TORTA. NON È LA PRIMA VOLTA CHE SI AVVICINA ALLE CASE: QUESTA ESTATE È STATA AVVISTATA PIÙ VOLTE IN PAESE - L'ANIMALE DEVE STARE ATTENTO A NON FINIRE IMPALLINATO COME È SUCCESSO CON L'ORSA AMARENA...