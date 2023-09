AVVERTITE VITTORIA CERETTI CHE LA SUA "DATA DI SCADENZA" SI AVVICINA - LA MODELLA ITALIANA E' LA NUOVA FIDANZATA DI LEONARDO DI CAPRIO. MA C'E' UN PROBLEMA: HA 25 ANNI, CONSIDERATA "L’ETÀ DI NON RITORNO" DI TUTTE LE DONNE DELL’ATTORE, CIOE' VENGONO MOLLATE NON APPENA SUPERANO IL QUARTO DI SECOLO – LUI SEMBRA ESSERE INNAMORATO E L’HA PORTATA A CONOSCERE I GENITORI. LEI, PER LUI, HA SFANCULATO IL MARITO E…

Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

di caprio vittoria ceretti

E anche questo l’abbiamo sistemato. Si tratta di Leonardo DiCaprio, uno degli scapoli più desiderati del pianeta. A farlo capitolare (al punto da presentare la nuova fidanzata ai suoi) è un’italiana: la siderale top model bresciana Vittoria Ceretti con la quale era stato pizzicato in una discoteca di Ibiza, in atteggiamenti inequivocabilmente affettuosi, il 9 agosto scorso. Lui ha 48 anni le 25, la differenza di età è fin minima per gli standard dei divi americani.

vittoria ceretti

Il colpo di fulmine tra i due, tuttavia, sarebbe scoccato a maggio, durante il loro primo incontro al Festival del Cinema di Cannes. In effetti Vittoria, proprio a maggio, ha fatto una scelta cruciale: ha lasciato il marito, il dj e visual artista Matteo Milleri sposato in gran segreto a Ibiza solo tre anni fa.

E se lei è arrivata a lasciare il marito c’è già chi sente profumo di fiori d’arancio o perlomeno di convivenza. Che la storia sia seria non c’è dubbio. Lo scorso week end pare che la giovane sia stata presentata ai genitori dell’attore. […]

vittoria ceretti 7 vittoria ceretti 1 leonardo dicaprio leonardo dicaprio allo stadio per lafc inter miami leonardo dicaprio vittoria ceretti 4 leonardo dicaprio in the beach 7 Vittoria Ceretti leonardo dicaprio don't look up Vittoria Ceretti Vittoria Ceretti Vittoria Ceretti vittoria ceretti 2 vittoria ceretti 3 vittoria ceretti 9 amadeus fiorello ceretti vittoria ceretti fiorello ceretti amadeus amadeus vittoria ceretti