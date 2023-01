AVVISATE LE ANIME BELLE E I RADICAL CHIC CHE CHIEDEVANO DI OMETTERE I DETTAGLI SULLA MORTE DI LIBERO DE RIENZO - OTTO ANNI DI RECLUSIONE ALLO SPACCIATORE GAMBIANO CHE HA VENDUTO ALL'ATTORE SOSTANZE STUPEFACENTI: "HA CEDUTO EROINA TOSSICA E IMPURA" – DE RIENZO MORI’ IL 15 LUGLIO 2021 A SOLI 44 ANNI, IN SEGUITO A UN ARRESTO CARDIACO CAUSATO DA INTOSSICAZIONE ACUTA DA EROINA...

Estratto dell'articolo di Erika Chilelli per “il Messaggero”

Otto anni di reclusione per avere venduto all'attore Libero De Rienzo le sostanze stupefacenti che il 15 luglio 2021 ne decretarono la morte a soli 44 anni, in seguito a un arresto cardiaco causato da intossicazione acuta da eroina. Il pusher 33enneMustafà Minte Lamin era accusato di morte come conseguenza di altro delitto (reato per il quale è stato assolto) e detenzione e la cessione di stupefacenti.

LA VICENDA L'imputato era uno dei pusher che agivano nel quadrante sud-ovest della Capitale econ i clienti aveva un rapporto diretto: lo contattavano su due utenze telefoniche intestate ad altri e lui, con lo pseudonimo di Alì, rispondeva e consegnava di persona la sostanza stupefacente, confezionata in palline di cellophane da 0,70 grammi ciascuna. Così, il pusher gambiano Mustafà Minte Lamin aveva stilato una lista di clienti, tra cui l'attore napoletano Libero De Rienzo, due volte vincitore del David di Donatello nel 2002 e nel 2006 per i film Santa Maradona e Fortpàsc.

L'attore che era stato trovato privo di vita alle 21 e 15 del 15 luglio del 2021, all'interno della sua abitazione in zona Madonna del Riposo, avrebbe incontrato lo spacciatore ventiquattr' ore prima contattandolo tramite whatsapp e acquistando la«sostanza killer» che ne ha causato il decesso per intossicazione acuta da eroina.

Quella sera, a ritrovare De Rienzo privo di vita, era stato un vicino di casa chiamato dalla moglie dell'attore,la costumista Marcella Mosca, preoccupata perché non riusciva a contattare il marito dalle 20.56 del 14 luglio. Nell'appartamento era stato trovato anche un residuo di eroina, 0.25 grammi, parzialmente avvolta nel cellophane.

LE INDAGINI A condurre le indagini sono stati i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Roma San Pietro che hanno battuto le piazze di spaccio adiacenti all'appartamento dell'attore ed esaminato i contatti di De Rienzo nelle ore antecedenti alla morte.

I riflettori sono stati puntati sul quartiere di Torre Angela dove, il 29 luglio del 2021,il pusher 33enne è stato colto in flagranza di reato mentre era intento a vendere la droga. De Rienzo si era accordato con il pusher nel corso della mattinata tramite Whatsapp il giorno precedente il decesso. A inchiodare l'imputato è stata anche l'analisi delle celle telefoniche, che hanno consentito di individuare la posizione dello spacciatore proprio nei pressi dell'abitazione dell'attore il 14 luglio attorno alle 16. Secondo l'accusa, nelle 48 ore successive, il pusher aveva ceduto droga ad almeno altre cinque persone oltre all'attore.

Il processo a suo carico, nel quale la famiglia di De Rienzo e la moglie hanno deciso di non costituirsi parte civile, ha avuto inizio a dicembre del 2021.

LA SENTENZA Ieri il sostituto procuratore Francesco Minisci, titolare del fascicolo, dopo una lunga requisitoria, ha chiesto la condanna a 13 anni per il pusher. Nove per l'accusa di detenzione e cessione di stupefacenti e quattro per morte come conseguenza di altro delitto. Per il pm, il nesso tra la cessione della sostanza e il decesso è ampiamente comprovato ed inoppugnabile: «De Rienzo era sano e prendeva solo farmaci per dormire. Il decesso è dovuto alla droga ceduta all'imputato, non c'erano patologie e segni che potessero fornire cause alternative di morte - ha sostenuto nel corso della requisitoria il pm - Lamin ha ceduto eroina tossica, piena di sostanze da taglio, consapevole della sua pericolosità in quantorecidivo ed esperto del settore.

Non si è prefigurato la morte di De Rienzo, ma ha ceduto droga tossica e impura».

