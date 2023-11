AVVISATE BEPPE SALA CHE, NELLA SUA MODERNISSIMA MILANO, I VIGILI URBANI NON HANNO NEANCHE LE CALOSCE! – DOPO L’ESONDAZIONE DEL LAMBRO E SEVESO, I “GHISA” SI SONO DOVUTI ARRANGIARE CON DELLE BUSTE DI PLASTICA MESSE SOPRA LE SCARPE PER PROVARE A NON BAGNARSI – MENTRE NELLE STRADE SCORREVANO FIUMI D’ACQUA, AI VIGILI DEL FUOCO SERVIVA IL SUPPORTO DEGLI AGENTI CHE SI SONO DOVUTI...

Estratto dell’articolo di Alessandro Da Rold per “La Verità”

VIGILI DI MILANO SENZA STIVALI IMPERMEABILI

Nella Milano che il sindaco Beppe Sala definisce come una città «capace di competere in Europa con Londra e Parigi», capita che ai vigili urbani manchino persino gli stivali di gomma per poter muoversi nelle vie allagate dopo le esondazioni di Lambro e Seveso. Sì, nella città che dovrebbe essere all’avanguardia per la tutela dell’ambiente e della mobilità, dove per entrare in centro con l’auto bisogna pagare 7,50 euro, ai nostri «ghisa» mancano persino le protezioni per lavorare in mezzo ai viali o nelle case travolte dall’acqua.

La notizia, data ieri dalla Verità, è confermata dalla foto che ci ha inviato il segretario del sindacato di Polizia locale Sulpl, Davide Vincini. Le immagini sono abbastanza eloquenti. Gli agenti della polizia locale sono stati costretti a usare i sacchi della spazzatura per poter muoversi in questi giorni, dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta su Milano tra il 30 e il 31 ottobre come anche ieri sera. A quanto pare, la notizia data ieri dal nostro giornale è servita a qualcosa.

VIGILI DI MILANO SENZA STIVALI IMPERMEABILI 1

Ieri mattina, agli agenti che avevano lamentato la carenza di adeguate protezioni impermeabili, sono stati forniti dei moduli per farne richiesta. Ma alcuni, anche ieri, dopo l’ondata di maltempo non aveva ancora ricevuto nulla. Il sindacato si era fatto sentire nei giorni scorsi. […]

In diverse zone sono stati proprio i vigili del fuoco a chiedere ausilio alla polizia locale al fine di bloccare il traffico proprio in alcune zone per evitare disagi e criticità agli automobilisti. Viale Zara era diventata un fiume tra viale Marche e viale Stelvio, con allagamenti fino a piazzale Lagosta. La polizia locale aveva chiuso viale Testi, completamente allagato da viale Marche verso piazzale Istria. Qui è stata presidiata per ore da una pattuglia di «ghisa» per impedire il passaggio verso viale Testi. […]

Gli agenti sono stati inviati lo stesso in quelle ore, nonostante in molti avessero spiegato che mancavano gli stivali di gomma. «Atteso che è evidente che tali calzature siano indispensabili per poter operare in simile contesto e circostanze», scrivono i sindacati, «giacché gli scarponcini in pelle non hanno tenuta impermeabile e si riempiono d’acqua, a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori si diffida codesto Comando dall’inviare personale non adeguatamente equipaggiato a fronteggiare questa tipologia di situazioni d’emergenza». […]

