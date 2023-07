AVVISATE I CLOONEY: SUL LAGO DI COMO ARRIVANO I TAMARRI – CHIARA FERRAGNI E FEDEZ AVREBBERO COMPRATO UN VILLONE A POGNANA LARIO, PROPRIO DI FRONTE ALLA RESIDENZA DELL’ATTORE E DELLA MOGLIE AMAL – AD ANNUNCIARE L’ACQUISTO È STATA LA STESSA INFLUENCER CON TANTO DI FOTO CON ALLE SPALLE UNA PISCINA A SFIORO E SCATTI DI INTERNI, TRA DIVANI COLOR PANNA E CAMERE DA LETTO – IMMAGINI CHE HANNO SCATENATO GLI HATER CHE SI SONO INSOSPETTITI PER…

Estratto dell'articolo di Lucia Landoni per www.repubblica.it

chiara ferragni nella casa al lago di como

Lei ha fornito un indizio di appena due parole – “Our dream”, ovvero “il nostro sogno” – per accompagnare le immagini di una villa con tanto di piscina a sfioro vista lago, ma è stato sufficiente per scatenare l’entusiasmo (e i commenti) dei fan: quelle che Chiara Ferragni ha postato su Instagram sarebbero secondo i bene informati le foto della nuova residenza sul lago di Como, per la precisione a Pognana Lario, acquistata dall’imprenditrice digitale e dal marito Fedez qualche mese fa.

[…] gli scatti affidati a Instagram mostrano l’imprenditrice in posa a bordo piscina con il lago alle spalle (la villa dei Ferragnez si troverebbe proprio di fronte a quella di George Clooney a Laglio), la zona relax all’esterno, ma anche gli interni della lussuosa abitazione, fra divani e tappeti color panna.

la casa sul lago di como di chiara ferragni e fedez 4

Non potevano mancare le inevitabili critiche e allusioni degli hater, che si domandano se Ferragni e il marito dormano separati, perché nella camera che appare in una delle foto si vedono due letti singoli e non un matrimoniale: qualcuno ipotizza che si tratti semplicemente della stanza riservata ai figli della coppia, Leone e Vittoria, mentre altri credono che si tratti di una camera degli ospiti.

