AVVISATE DELMASTRO E IL SUO CARO AMICO EMANUELE POZZOLO: ECCO COSA PUÒ SUCCEDERE A PORTARE UNA PISTOLA ALLE FESTE DI CAPODANNO – AD AFRAGOLA, IN PROVINCIA DI NAPOLI, UNA DONNA DI 55 ANNI, CONCETTA RUSSO, È MORTA DOPO ESSERE STATA COLPITA ALLA TESTA DA UN PROIETTILE VAGANTE, PARTITO PER ERRORE – A SPARARE È STATO IL NIPOTE, CHE STAVA MANEGGIANDO L’ARMA DETENUTA SENZA REGOLARE LICENZA, ED È STATO FERMATO DAI CARABINIERI

CONCETTA RUSSO - AFRAGOLA

1. UCCISA DURANTE FESTEGGIAMENTI: FERMATO NIPOTE VITTIMA

(ANSA) - È stato il nipote ad esplodere in maniera accidentale un colpo di pistola e ad uccidere, nella notte di Capodanno Concetta Russo mentre stava festeggiando nel suo appartamento di Afragola (Napoli).

La scorsa notte a Casoria i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia, dopo un'attività di indagine durata ore e coordinata dalla procura di Napoli Nord, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto per i reati di omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione a carico dell'uomo del quale non sono state fornite le generalità di 47 anni.

AFRAGOLA - LA CASA DI CONCETTA RUSSO

L'uomo nel maneggiare una pistola detenuta senza regolare licenza, avrebbe accidentalmente esploso un colpo di arma da fuoco colpendo alla testa la vittima morta successivamente all'ospedale Cardarelli di Napoli. L'arma utilizzata, una pistola Beretta modello 84, risultata oggetto di furto, è stata rinvenuta successivamente e in tarda serata dai militari nei pressi del cimitero di Afragola, occultata tra le sterpaglie.

2. FOLLIE DI CAPODANNO, UCCISA DA UN PROIETTILE IN CASA

Estratto dell’articolo di Antonio Di Costanzo per “la Repubblica”

CONCETTA RUSSO - AFRAGOLA

Uccisa da un proiettile che l’ha colpita alla testa durante il veglione di Capodanno. È la tragica fine di Concetta Russo, 55 anni, che era tornata ad Afragola, in provincia di Napoli, per salutare l’ultimo dell’anno con i familiari. Il bilancio di una notte di festeggiamenti folli e senza regole è da incubo. Ai feriti dei “botti killer” si aggiungono le vittime dei proiettili vaganti.

Oltre alla povera donna ammazzata in casa, un’altra 49enne è rimasta gravemente ferita, sempre a Napoli, nello storico rione di Forcella: centrata all’addome mentre era sul balcone del suo appartamento per ammirare i fuochi che illuminavano a giorno la città. A questo si aggiungono atti di teppismo dal Nord al Sud, da Milano a Molfetta, dove un’auto è stata ribaltata da un gruppo di giovani. […]

[…]

CONCETTA RUSSO - AFRAGOLA

Resta da chiarire cosa sia accaduto nell’appartamento di via Plebiscito ad Afragola dove erano riunite almeno 12 persone. Indaga la Procura di Napoli Nord con i carabinieri di Castello di Cisterna. L’ipotesi principale è che si tratti di una tragica fatalità. Un colpo partito per errore da una pistola detenuta, però, illegalmente e ancora non recuperata. Arma con tutta probabilità impugnata per festeggiare il nuovo anno.

I social sono inondati di video in cui si vedono uomini, donne e giovanissimi che sparano all’impazzata. In tutta Italia, poi, interi quartieri, nonostante i controlli promossi, sono rimasti in balia di teppisti scatenati e vandalizzati. […]