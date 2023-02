AVVISATE ELON MUSK, PUTIN GLI VUOLE ABBATTERE I SATELLITI! – DA MOSCA MINACCIANO DI COLPIRE I VEICOLI SPAZIALI AMERICANI ED EUROPEI (COME QUELLI DI “STARLINK”) CIVILI USATI CON SCOPI MILITARI – GRAZIE AI SATELLITI DI ELON MUSK I SOLDATI UCRAINI HANNO AVUTO UNA CONNESSIONE INTERNET CON CUI SCAMBIARSI INFORMAZIONI MENTRE I RUSSI NON RIESCONO A COMUNICARE TRA DI LORO...

starlink ucraina

(ANSA) - Per il conflitto in Ucraina gli Usa e i loro alleati europei impiegano anche satelliti non militari, che pertanto possono diventare "bersagli legittimi di un contrattacco" russo. Lo ha detto Konstantin Vorontsov, vice capo del dipartimento per la non proliferazione e il controllo delle armi del ministero degli Esteri di Mosca. Secondo Vorontsov, citato dall'agenzia Interfax, è in atto "una tendenza molto pericolosa" con "l'uso militare di infrastrutture spaziali civili da parte degli Usa e dei loro alleati". "Questa attività - ha aggiunto - rappresenta un coinvolgimento indiretto in conflitti armati".

i router starlink in ucraina l ucraina ringrazia elon musk per i satelliti starlink antenna starlink