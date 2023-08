AVVISATE ELON MUSK: SOLO LINO BANFI PUÒ “SPEZZARE IL CAPOCOLLO” A ZUCKERBERG – FACEBOOK FA DIETROFRONT E RIATTIVA IL GRUPPO “NOI CHE AMIAMO LINO BANFI”, DOPO LA LETTERA DELL’ATTORE PUGLIESE AL “CORRIERE”: LE CLIP E LE BATTUTE TRATTE DAI SUOI FILM NON VIOLANO GLI STANDARD DELLA “COMMUNITY” – IL CREATORE DELLA PAGINA, CALOGERO VIGNERA: “IL POLITICAMENTE CORRETTO HA ROTTO UN PO’ LE ‘PELLE’”

Estratto dell'articolo di Carlotta Lombardo per il "Corriere della Sera"

Alle ore 18.43 la pagina Facebook di Lino Banfi «Noi che Amiamo Lino Banfi Official», l’unica riconosciuta come ufficiale dall’attore pugliese, è ricomparsa sul social network.

All’indomani della lettera pubblicata dal Corriere della Sera nella quale lo stesso Banfi ha raccontato la rimozione, il 13 agosto, del gruppo (27.605 iscritti da tutto il mondo) da parte del social network, Meta lo ha riabilitato. Ammettendo l’errore: le frasi e i video pubblicati e contestati dal loro algoritmo non sono «contrari agli standard della community in materia di istigazione alla violenza; di «incitamento all’odio» o in contrasto al divieto di pubblicare scene di nudo, come dichiarano gli avvisi mandati nel tempo dalla tecnologia Meta alla pagina Facebook.

«Sono basito. Non mi avevano mai dato ascolto. Ho scritto e riscritto chiedendo spiegazioni ma non ho mai ricevuto risposta». A parlare è Calogero Vignera, 39 anni, in arte Gerry Italia, agrigentino trasferito a Padova (dove lavora come operatore socio sanitario), creatore e amministratore di «Noi che Amiamo Lino Banfi Official. «Facebook ci ha disabilitano la pagina due volte — racconta —. La prima due anni fa, quando avevamo la bellezza di 300mila follower, e pochi giorni fa, con 27.605 iscritti da tutto il mondo. E perché, poi? Per aver condiviso le battute di Lino Banfi? Ma per noi è un Maestro. E anche le sue frasi a doppio senso sono entrate di diritto nella lista dei tormentoni comici della commedia all’italiana».

Cose come «Gli spezzo pure la noce del capocollo!» (rivolta ad Alvaro Vitali nel film «L’onorevole con l’amante sotto il letto»). O «Che chèzzo ne so io, non c’hanno sesso, sono ricchioni va bene?» (rispondendo al nipote: «Zio Lino, di che sesso sono le tartarughe?», in «Al bar dello sport»).

Ora ricomparse nel gruppo dopo un’attenta revisione da parte di Meta e, come ammesso dalla stessa, il riscontro di un errore di valutazione delle violazioni contestate. «Il politicamente corretto ha rotto un po’ le “pelle”. Ma perché una battuta di Lino Banfi deve per forza offendere o discriminare qualcuno? — continua Calogero, usando il linguaggio banfiota —. Dal 2017 ho ricevuto una quindicina di avvisi di violazione della politica di moderazione dei contenuti ma io ho sempre esplicitato che si tratta di battute di film imponendo agli iscritti il divieto di pubblicare frasi offensive e che nulla c’entrano con la recitazione di Banfi.

Una scena di “Vieni avanti Cretino” con Michela Miti si denuda è stata etichettata come pornografica ma è ridicolo! Un algoritmo non è in grado di analizzare il contesto nè di capire le sfumature e invece ha stabilito che Banfi, maestro della comicità, è un personaggio “cattivo” e pericoloso. […]».

