AVVISATE FAVINO: IL PROBLEMA DEL CINEMA ITALIANO NON SONO GLI ATTORI AMERICANI MA LE STORIE TRITE E RITRITE CHE VENGONO IGNORATE DAL PUBBLICO - NON A CASO, NEL 2023 IL MIGLIORE INCASSO TRA I FILM TRICOLORE È STATO QUELLO DI “ME CONTRO TE - MISSIONE GIUNGLA” (4,8 MILIONI DI EURO) – AL SECONDO POSTO “TRE DI TROPPO” CON FABIO DE LUIGI E POI NANNI MORETTI – IL PUBBLICO CONTINUA A PREMIARE PELLICOLE CON UN TARGET GIOVANE, MA I SOLITI REGISTI IMPEGNATI CI INFLIGGONI PELLICOLE DA PENSIONATI CON LE AMMUFFITE STORIE DI ROMANI DEPRESSI MA CON ATTICO A MONTI E VILLA A CAPALBIO… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Claudio Plazzotta per “Italia Oggi”

In piena Mostra del cinema di Venezia e con tutta la industry nazionale a interrogarsi sul futuro del grande schermo, può tornare utile questo dato: nel 2023 il migliore incasso tra i film italiani usciti nell’anno è stato finora quello dei Me contro Te-Missione giungla, prodotto da Colorado film e Warner Bros., in sala dallo scorso 19 gennaio e con un botteghino da 4,8 milioni di euro. E non è la prima volta che i Me contro Te, fenomeno in prevalenza per un pubblico di bambine, dominano il box office nazionale. Nel 2020 furono secondi, solo dietro Checco Zalone, con l’episodio La vendetta del signor S. e un box office vicino ai 10 milioni di euro.

Nel 2021 diventano la pellicola italiana col migliore incasso, grazie all’episodio Il mistero della scuola e oltre cinque milioni di euro al botteghino.

E pure nel 2022 sono il terzo migliore incasso tra i film italiani, con Persi nel tempo e 3,5 milioni di euro.

Nel 2023, comunque, nella classifica dei migliori box office di film italiani, dietro ai Me contro Te, troviamo Tre di troppo, con Fabio De Luigi, al debutto in sala il 1° gennaio (incassi per 4,7 milioni di euro, prodotto anch’esso da Colorado Film e Warner Bros.), e poi il sorprendente Il sol dell’avvenire, di Nanni Moretti, uscito in sala il 20 aprile, prodotto da Sacher film, Fandango e Rai cinema, con 4,1 milioni di euro al botteghino.

Il successo dei Me contro Te […] dovrebbe in qualche modo segnare la via, spingendo il comparto audiovisivo tricolore anche verso pellicole evento, per target young.

Ma il settore cinematografico italiano, invece, al contrario, continua a essere in prevalenza sclerotizzato su prodotti per 50-70enni con protagonisti i soliti Pierfrancesco Favino, Edoardo Leo, Toni Servillo, Marco Giallini o Valerio Mastandrea, con le trite e ritrite storie di romani infelici ma con attico a Monti e villa a Capalbio.

Manca una varietà, una esplorazione verso generi differenti interessanti per il pubblico più giovane.

[…]

Come mostra la tabella aggiornata alla fine di agosto sulle produzioni nazionali che hanno chiesto fondi pubblici (e che quindi devono dichiarare i costi produttivi complessivi), nel solo 2023 ci sono in lavorazione tante opere audiovisive con budget notevoli: spiccano le serie tv L’amica geniale-Storia della bambina perduta (Rai/Hbo) per Rai con un budget da 56,8 milioni di euro, e poi M-Il figlio del secolo (Sky Studios/The Apartment) per Sky, con 49,3 milioni di euro, e Il Gattopardo (Indiana production) per Netflix con 40,6 milioni di euro.

Budget ricchi anche per molti film nazionali, magari con respiro un po’ internazionale. Memorie da Mexico city (di Luca Guadagnino, prodotto da The Apartment) ha dichiarato costi produttivi per 33,4 milioni di euro; Finalmente l’alba (di Saverio Costanzo, appena presentato a Venezia e prodotto da Wildside/Fremantle) 29,1 milioni; il prossimo nuovo film di Paolo Sorrentino, L’apparato umano (Pathé films/The Apartment) 26,3 milioni;

Kung Fu all’amatriciana (di Gabriele Mainetti, prodotto da Wildside) 16,9 milioni; Comandante (con Favino, che ha aperto la Mostra del cinema di Venezia, prodotto da Indigo film) 15 milioni; Il ritorno (di Uberto Pasolini, prodotto da Picomedia) 12,9 milioni di euro; Adagio (di Stefano Sollima, in gara a Venezia, prodotto da Alterego, The Apartment e Vision distribution) 11,7 milioni; il nuovo film di Ficarra e Picone, Santocielo (prodotto da Tramp limited/Medusa film) 11,6 milioni;

Io capitano (di Matteo Garrone, in gara a Venezia, prodotto da Archimede, Pathé e Rai cinema) 11,5 milioni; Campo di battaglia (di Gianni Amelio, prodotto da Kavac film) 11 milioni di euro; il nuovo film di Gabriele Muccino, Here now (prodotto da Lotus production) 10,8 milioni di euro; e infine Come può uno scoglio (di Gennaro Nunziante, con Pio e Amedeo, prodotto da The Apartment) 10,8 milioni di euro.

[…]

