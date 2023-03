29 mar 2023 15:40

AVVISATE FRANCESCO LOLLOBRIGIDA: PER BILL GATES "I PAESI RICCHI DOVREBBERO MANGIARE CARNE SINTETICA AL 100%" - IL MILIARDARIO AMERICANO HA RILASCIATO UN'INTERVISTA IN CUI ESPRIME LE SUE PREOCCUPAZIONI PER L'EMERGENZA CLIMATICA: "CI STIAMO AVVICINANDO A GRANDI PASSI A UN DISASTRO CLIMATICO SENZA PRECEDENTI. PER EVITARLO DOVREMMO COMINCIARE A CAMBIARE LA NOSTRA ALIMENTAZIONE" - PROPRIO IERI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA VIETATO LA PRODUZIONE DI CARNE IN VITRO…