AVVISATE GIAMBRUNO – NELL’INTERVISTA A “CHI”, GIORGIA MELONI RACCONTA L’INTESA PIÙ CHE CORDIALE CON IL PREMIER INGLESE, RISHI SUNAK: “È IL LEADER STRANIERO CON CUI HO LEGATO DI PIÙ. SIA IO CHE LUI ABBIAMO AFFRONTATO UN TABÙ: IO SONO LA PRIMA DONNA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IN ITALIA, LUI È IL PRIMO PREMIER BRITANNICO FIGLIO DI IMMIGRATI”. MA IL POLITICO INGLESE NON È PROPRIO QUELLO CHE SI DICE UN “UNDERDOG”: HA STUDIATO TRA OXFORD E STANFORD E HA SPOSATO UNA MILIARDARIA, AKSHATA MURTHY. IL PATRIMONIO COMPLESSIVO DELLA COPPIA È DI…

1. GIORGIA MELONI: "VI RACCONTO LA MIA ESTATE" - PARTE TERZA

Anticipazione da “Chi”

giorgia meloni e rishi sunak al vertice nato di vilnius

"Il leader straniero con cui ho legato di più? Rishi Sunak. Sia io che lui abbiamo affrontato un tabù nelle nostre nazioni: io sono la prima donna presidente del Consiglio in Italia, lui è il primo premier britannico figlio di immigrati", racconta.

Se vuole rilassarsi, che cosa fa la premier? "Quando posso scappo in palestra. Prima ci riuscivo molto più spesso e mi dispiace rinunciare, perché per me lo sport è sempre stato una formidabile valvola di sfogo.Purtroppo non sono ancora riuscita a rinunciare alle sigarette: smettere è uno dei miei prossimi obiettivi. Togliere le sigarette e riprendere a correre".

meloni sunak

Sogni nel cassetto: "Guardarmi indietro, tra qualche anno, quando questa esperienza sarà finita, e sapere che non avrei potuto fare di più. Essere fiera di quello che ho realizzato. Insomma, fare semplicemente ciò che è giusto per l'Italia. E restituire al nostro popolo quel pizzico di orgoglio, coraggio e fiducia che gli servono per tornare a stupire il mondo".

2. QUAL È IL VERO PATRIMONIO DEL NUOVO PREMIER INGLESE RISHI SUNAK E DI SUA MOGLIE AKSHATA MURTHY

Estratto dell’articolo di Giacomo Tognini per www.forbes.it – 25 OTTOBRE 2022

rishi sunak giorgia meloni

Il nuovo primo ministro del Regno Unito e sua moglie, figlia di un miliardario tecnologico indiano, hanno un patrimonio netto collettivo superiore alla fortuna personale di re Carlo III. […] Il 42enne ex ministro delle finanze e banchiere di investimento è […] tra i più ricchi del Regno Unito, soprattutto grazie alla fortuna detenuta da sua moglie, Akshata Murthy.

Akshata, 42 anni, è la figlia di N.R. Narayana Murthy, cofondatore e presidente in pensione del colosso tecnologico indiano Infosys, che secondo Forbes ha un patrimonio netto stimato di 4,5 miliardi di dollari. La quota dello 0,93% di Akshata nella società di consulenza di servizi digitali quotata in borsa vale 715 milioni di dollari, costituendo la stragrande maggioranza della sua fortuna combinata con quella di Sunak.

akshata murthy rishi sunak 2

Complessivamente, Forbes stima che Sunak e sua moglie Murthy valgano circa 810 milioni di dollari, più di un quarto di miliardo di dollari in più rispetto ai 500 milioni di dollari della fortuna personale di re Carlo III. Sunak e Murthy non hanno risposto a una richiesta di commento.

In qualità di nuovo primo ministro, Sunak si trasferirà ora al 10 di Downing Street, accanto alla sua ex residenza quando ha servito come Cancelliere dello Scacchiere di Boris Johnson dal febbraio 2020 al luglio di quest’anno. Avrà anche accesso a Chequers, il rifugio di campagna del XVI secolo del primo ministro in carica nel Buckinghamshire.

akshata murthy rishi sunak

Ma proprio come il monarca britannico, Sunak e Murthy – che si sono sposati nell’agosto 2009 in una cerimonia di due giorni a Bangalore, in India e hanno due figlie – hanno il proprio portafoglio immobiliare personale. La coppia possiede quattro case sparse nel Regno Unito e in California, per un valore stimato di 18,3 milioni di dollari.

La proprietà più grande della loro collezione è Manor House, un palazzo di campagna a due piani del 19° secolo nel villaggio di Kirby Sigston, nel nord dello Yorkshire, che hanno acquistato nel luglio 2015 per 2,3 milioni di dollari. Secondo quanto riferito, la coppia sta spendendo $ 450.000 per installare un centro ricreativo con una piscina di 12 metri, una palestra e un campo da tennis all’aperto.

rishi sunak joe biden giorgia meloni jens stoltenberg volodymyr zelensky vertice nato di vilnius

A Londra, la loro residenza principale è al 16 di Hesper Mews nell’elegante Kensington, una casa a schiera con quattro camere da letto che hanno acquistato per $ 7,1 milioni nel 2010. Sunak possiede anche un appartamento in Old Brompton Road nella vicina South Kensington, che ha acquistato per circa $ 300.000 a settembre 2001. In California, dove Sunak e Murthy si sono incontrati da studenti alla Graduate School of Business di Stanford, avrebbero posseduto un attico fronte oceano al 1705 di Ocean Ave. a Santa Monica, del valore di 7,5 milioni di dollari.

rishi sunak e la moglie akshata murthy

[…] La storia di Sunak, da Oxford alla Goldman Sachs

Anche se non è certo ricco come sua moglie miliardaria, Sunak ha lavorato nel settore finanziario per più di un decennio prima di entrare in politica nel maggio 2015, quando è stato eletto in parlamento nel collegio elettorale di Richmond, nello Yorkshire. La sua dichiarazione finanziaria ufficiale è chiara: la voce per le sue attività finanziarie afferma semplicemente che ha un “blind trust / blind management agreement.”

Nato a Southampton da genitori di origine indiana emigrati dall’Africa orientale, Sunak ha frequentato l’esclusivo collegio del Winchester College e ha servito ai tavoli in un ristorante indiano durante le vacanze estive. Ha poi studiato politica, filosofia ed economia all’Università di Oxford, prima di intraprendere un periodo di tre anni alla Goldman Sachs. Dopo aver conseguito un MBA a Stanford nel 2006, è poi diventato partner dell’hedge fund londinese The Children’s Investment Fund (TCIF), fondato e gestito dal miliardario Chris Hohn.

L’attuale stipendio del primo ministro inglese

rishi sunak giorgia meloni

Sunak ha lasciato il TCIF nel 2009 per unirsi a Theleme Partners, con sede a Santa Monica, un fondo creato dall’ex cofondatore del TCIF, Patrick Degorce. Sunak possedeva meno del 5% dell’azienda, che aveva 2,2 miliardi di dollari di asset in gestione secondo gli ultimi documenti disponibili, depositati a febbraio 2013. Ha lasciato Theleme nel 2013 per lanciare Catamaran Ventures UK con sua moglie Akshata.

Non è chiaro quanto Sunak abbia guadagnato nel mondo della finanza, ma con il suo nuovo incarico come primo ministro avrà un notevole aumento di stipendio: ora guadagnerà più di $ 185.000 all’anno, quasi il doppio del suo stipendio di $ 95.000 come membro del parlamento.

akshata murthy la moglie di rishi sunak e le ciabatte di lusso 1 giorgia meloni rishi sunak 2 rishi sunak con la moglie akshata murthy akshata murthy la moglie di rishi sunak e le ciabatte di lusso 5 rishi sunak giorgia meloni akshata murthy rishi sunak 3 akshata murthy rishi sunak 1 giorgia meloni rishi sunak rishi sunak e giorgia meloni a downing street 3 giorgia meloni e rishi sunak 2 rishi sunak giorgia meloni rishi sunak e giorgia meloni a downing street. giorgia meloni a londra rishi sunak e giorgia meloni a downing street giorgia meloni rishi sunak 1