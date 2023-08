AVVISATE GIORGIA MELONI: LA GENTE SI STA INCAZZANDO - A NAPOLI CI SONO STATI SCONTRI TRA I MANIFESTANTI E LA POLIZIA, DURANTE IL CORTEO PER IL REDDITO DI CITTADINANZA - I PARTECIPANTI HANNO SFONDATO IL CORDONE DI SICUREZZA E BLOCCATO GLI SVINCOLI AUTOSTRADALI DI VIA MARINA, E IN RISPOSTA È PARTITA QUALCHE MANGANELLATA - VIDEO

1-REDDITO, MANIFESTANTI FORZANO CORDONE POLIZIA, TENSIONE

scontri alla manifestazione per il rdc a napoli

(ANSA) - Momenti di tensione a Napoli durante la manifestazione per il reddito di cittadinanza. I partecipanti al corteo sono riusciti a scavalcare il muretto che dalla strada porta alle rampe autostradali di via Marina. L'accesso e' stato aperto da un gruppo di donne durante uno scontro con la polizia che bloccava l'accesso alla rampa.

Durante il momento di tensione, con colpi di manganello ad alcuni manifestanti, un altro gruppo è riuscito a scavalcare il guardrail aprendo l'accesso del corteo alla rampa autostradale.

2-RDC: CORTEO A NAPOLI, DISAGI PER IL TRAFFICO

scontri alla manifestazione per il rdc a napoli 8

(ANSA) - Sta provocando ripercussioni sul traffico automobilistico la manifestazione che vede sfilare a Napoli alcune centinaia di persone a difesa del reddito di cittadinanza. Il corteo, partito da piazza Garibaldi, si è mosso lungo la carreggiata di via Marina che risulta impercorribile ai veicoli. Attualmente i manifestanti sono fermi nei pressi dell'entrata agli svincoli autostradali, bloccata da un cordone delle forze di polizia per impedire che il corteo possa introdurvisi.

3-RDC: NAPOLI, MANIFESTANTI LASCIANO RAMPA AUTOSTRADALE

scontri alla manifestazione per il rdc a napoli 9

(ANSA) - I manifestanti a favore del reddito di cittadinanza che, dopo momenti di tensione, erano riusciti a sfondare il cordone di polizia stanno lasciando la rampa di accesso alle autostrade di via Marina a Napoli, occupata per circa mezz'ora. Sotto una pioggia battente è ripreso il corteo in strada, seguito da un ingente spiegamento di forze dell'ordine in assetto antisommossa. La situazione al momento è tornata tranquilla.

4-REDDITO DI CITTADINANZA, IN CENTINAIA IN CORTEO A NAPOLI

scontri alla manifestazione per il rdc a napoli 7

(ANSA) - E' partito poco fa da piazza Garibaldi a Napoli il corteo promosso da varie sigle per la difesa del Reddito di cittadinanza. Circa 400 al momento i partecipanti, seguiti da un ingente spiegamento di forze dell'ordine.

scontri alla manifestazione per il rdc a napoli 3 scontri alla manifestazione per il rdc a napoli 6 scontri alla manifestazione per il rdc a napoli 5 scontri alla manifestazione per il rdc a napoli 4 scontri alla manifestazione per il rdc a napoli 1 scontri alla manifestazione per il rdc a napoli 2