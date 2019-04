AVVISATE GLI HATERS: HARRY E MEGHAN HANNO FATTO IL LORO DEBUTTO SU INSTAGRAM CON UN NUOVO PROFILO DI COPPIA: I DUCHI HANNO CONDIVISO OTTO FOTO, ALCUNI INEDITI - DIVORZIO AVVENUTO, COME PREVISTO, DA WILLIAM E KATE, CHE RIMANGONO SULL'ACCOUNT DI KENTINGTON PALACE, DEDICATO AI FUTURI REGNANTI E AI TRE ROYAL BABY – A DARE IL BENVENUTO AI PICCIONCINI È…

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno fatto il loro debutto su Instagram con un nuovo profilo di coppia, @sussexroyal.

Divorzio avvenuto come previsto, dunque, da William e Kate, che rimangono sull'account di Kentington Palace, dedicato dunque alla coppia di futuri regnanti e ai tre royal baby.

«Benvenuti sul nostro Instagram ufficiale», scrivono sotto la primissima foto Harry e Meghan (o i loro portavoce perlomeno), «Condivideremo qui con voi quello che per noi è importante, i lavori che faremo, le cause che supportiamo, gli annunci ufficiali»

«Grazie per il vostro supporto e benvenuti su @sussexroyal - Harry & Meghan»

La prima risposta spetta all'account ufficiale Instagram, che commenta:

«Ummm... hello! Welcome! We are so happy you are here» (Benvenuti, siamo contenti di avervi qui)

Nella gallery dell'annuncio, dopo il monogramma della coppia che fa per il momento da foto profilo, una carrellata di immagini che ripercorrono l'ultimo anno del Duca e della Duchessa del Sussex.

A dare il benvenuto su Instagram a Harry e Meghan anche William e Kate, tramite quello che è rimasto essere il loro account.

