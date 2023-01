3 gen 2023 20:15

AVVISATE I NO-POS DE' NOANTRI - IN DANIMARCA NEL 2022 NON CI SONO STATE RAPINE IN BANCA! MA COME HANNO FATTO? NEL 2000 I LADRI AVEVANO COLPITO ISTITUTI DI CREDITO 221 VOLTE, POI LE RAPINE SONO CALATE PROGRESSIVAMENTE – ESCLUSO CHE NON ESISTANO PIÙ MALVIVENTI, IL MOTIVO SAREBBE LEGATO ALLA DIMINUZIONE DELL’UTILIZZO DEL CONTANTE CHE HA PORTATO GLI ISTITUTI DI CREDITO A RIDURRE AL MINIMO I SERVIZI DI CASSA...