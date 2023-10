2 ott 2023 14:14

AVVISATE I NO-VAX: IL PREMIO NOBEL PER LA MEDICINA 2023 È STATO ASSEGNATO A KATALIN KARIKÓ E DREW WEISSMAN PER AVER GETTATO LE BASI SCIENTIFICHE PER I VACCINI A “MRNA MESSAGGERO”, OVVERO LA TIPOLOGIA USATA IN QUELLI ANTI-COVID - LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO: “LE LORO SCOPERTE RIVOLUZIONARIE HANNO CAMBIATO LA NOSTRA COMPRENSIONE DI COME L’MRNA INTERAGISCE CON IL SISTEMA IMMUNITARIO..."