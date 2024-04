26 apr 2024 13:06

AVVISATE I POLITICI ITALIANI CHE SOGNANO LA GALERA PER I GIORNALISTI: SONO LE DITTATURE A METTERE LE MANETTE AI CRONISTI – SERGHEI MINGAZOV, DI FORBES, È STATO ARRESTATO IN RUSSIA PER “DIFFUSIONE DI FALSE NOTIZIE SULLE FORZE ARMATE”. LA SUA COLPA? AVREBBE CONDIVISO SUL SUO CANALE TELEGRAM UN POST SULLA SCOPERTA DELLE FOSSE COMUNE DI BUCHA, IN UCRAINA – IL REATO È STATO INTRODOTTO NEL 2022, DOPO L’INIZIO DELLA GUERRA, E SONO STATI CONDANNATE GIÀ 132 PERSONE…