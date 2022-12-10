AVVISATE SALVINI! A MILANO SI SCATENA LA FESTA PER IL MAROCCO IN SEMIFINALE. PARTONO ANCHE I FUOCHI IN CORSO BUENOS AIRES. E C’E’ CHI SCRIVE: “QUANDO L'ITALIA HA VINTO L'EUROPEO C'ERANO MENO PERSONE” – VIDEO

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TIFOSI MAROCCO CORSO BUENOS AIRES MILANO TIFOSI MAROCCO CORSO BUENOS AIRES MILANO

 

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PILLOLE DI GOSSIP! EMMA, DALLA! (NON E’ UN CANTANTE MA UN CONSIGLIO) - “L’ULTIMA VOLTA CHE HAI FATTO L’AMORE? LO SCORSO DICEMBRE. QUASI UN ANNO FA. MALE, ANZI MALISSIMO. DEVO INIZIARE A DARLA COME SE NON FOSSE MIA” - COSTANZO DIFENDE SELVAGGIA. IVAN ZAZZARONI LA PUNGE: “SI E’ UN PO’ INACIDITA” - SONIA BRUGANELLI SMENTISCE LA NOTIZIA RIGUARDO IL CACHET DI 12MILA EURO PER OGNI PUNTATA DEL "GF VIP": “FAKE NEWS!” - IL BACIO TRA ATTILIO ROMITA E SARAH ALTOBELLO HA FATTO INCAZZARE LA DI LUI COMPAGNA CHE HA SCRITTO: “VOMITO” – MICOL INCORVAIA FRICCICARELLA E AMBRA… - VIDEO

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CR7 IN LACRIME! PORTOGALLO KO, IL MAROCCO E’ NELLA STORIA: PER LA PRIMA VOLTA UNA NAZIONALE AFRICANA SI QUALIFICA PER LE SEMIFINALI DI UN MONDIALE. AFFRONTERA’ LA VINCENTE TRA FRANCIA-INGHILTERRA. DECISIVO L’ERRORE DI DIOGO COSTA USCITO A FARFALLE, GRANDI PARATE DI BOUNOU E LA SOLITA MAGISTRALE PARTITA DI OUNAHI, TRA I MIGLIORI CENTROCAMPISTI DEL MONDIALE - LA SVOLTA DEI “LEONI DELL’ATLANTE” È NATA CON L’ACCADEMIA INAUGURATA NEL 2009 DA RE MOHAMED VI – IL CT PRATICA L’IPNOSI… - VIDEO

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