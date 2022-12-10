Partono anche i fuochi a #Milano ? qui in corso Buenos Aires #Marocco pic.twitter.com/u2sxUjm4Mz— Riccardo Despali (@RiccardoDespali) December 10, 2022
TIFOSI MAROCCO CORSO BUENOS AIRES MILANO
AVVISATE SALVINI! A MILANO SI SCATENA LA FESTA PER IL MAROCCO IN SEMIFINALE. PARTONO ANCHE I FUOCHI IN CORSO BUENOS AIRES. E C’E’ CHI SCRIVE: “QUANDO L'ITALIA HA VINTO L'EUROPEO C'ERANO MENO PERSONE” – VIDEO-
Partono anche i fuochi a #Milano ? qui in corso Buenos Aires #Marocco pic.twitter.com/u2sxUjm4Mz— Riccardo Despali (@RiccardoDespali) December 10, 2022
TIFOSI MAROCCO CORSO BUENOS AIRES MILANO
PILLOLE DI GOSSIP! EMMA, DALLA! (NON E’ UN CANTANTE MA UN CONSIGLIO) - “L’ULTIMA VOLTA CHE HAI FATTO L’AMORE? LO SCORSO DICEMBRE. QUASI UN ANNO FA. MALE, ANZI MALISSIMO. DEVO INIZIARE A DARLA COME SE NON FOSSE MIA” - COSTANZO DIFENDE SELVAGGIA. IVAN ZAZZARONI LA PUNGE: “SI E’ UN PO’ INACIDITA” - SONIA BRUGANELLI SMENTISCE LA NOTIZIA RIGUARDO IL CACHET DI 12MILA EURO PER OGNI PUNTATA DEL "GF VIP": “FAKE NEWS!” - IL BACIO TRA ATTILIO ROMITA E SARAH ALTOBELLO HA FATTO INCAZZARE LA DI LUI COMPAGNA CHE HA SCRITTO: “VOMITO” – MICOL INCORVAIA FRICCICARELLA E AMBRA… - VIDEO
“LA GIUSTIZIA SOCIALE E CLIMATICA? MA CHE CAZZO VUOL DIRE?” - A "LA ZANZARA" SU RADIO 24 GIUSEPPE CRUCIANI AFFOSSA ELLY SCHLEIN: “E’ UNA SIGNORA SCONOSCIUTA. LESBICA, BISESSUALE O ETEROSESSUALE, NON ME NE FREGA NULLA. MA DOVETE SENTIRE LE SUPERCAZZOLE CHE HO AVUTO LA VENTURA DI LEGGERE SUL WEB. UNA COSA PAZZESCA. USA ARGOMENTI SENZA SENSO” - VIDEO
TIM TIM! KKR TORNA IN CAMPO PER GIOCARSI LA "PARTITA DELLA RETE" E VUOLE IL GOVERNO COME SOCIO - IL FONDO AMERICANO, GIÀ AZIONISTA DI FIBERCORP CHE UN ANNO FA ERA PRONTO A LANCIARE UN'OPA DA 33 MILIARDI SULL'INTERA TIM, SAREBBE DISPOSTO A RIPROVARCI MA CON UN'OFFERTA SOLO PER LA RETE NETCO E SOPRATTUTTO SOLO CON IL GOVERNO MELONI AL FIANCO - LE IPOTESI: SCISSIONE O OPA PARZIALE. IN BORSA IL TITOLO SALE FINO A +4%
ULTIMO TANGO A PARIGI – L’UNIVERSITÀ PARIGINA “SCIENCES-PO” HA CANCELLATO UN CORSO DI DANZA PERCHÉ L’INSEGNANTE NON VOLEVA SOSTITUIRE I TERMINI “UOMO-DONNA” CON “LEADER-FOLLOWER” – DOPO 8 ANNI LA DOCENTE È STATA LICENZIATA PER I SUOI “METODI OLD SCHOOL” DENUNCIATI DA ALCUNI RAGAZZI – LA RISPOSTA DELL’INSEGNANTE: "NELLA DANZA C'È UN'IDEA DI SEDUZIONE TRA UOMINI E DONNE, DUE DONNE CHE BALLANO INSIEME LO TROVO BRUTTO"
CR7 IN LACRIME! PORTOGALLO KO, IL MAROCCO E’ NELLA STORIA: PER LA PRIMA VOLTA UNA NAZIONALE AFRICANA SI QUALIFICA PER LE SEMIFINALI DI UN MONDIALE. AFFRONTERA’ LA VINCENTE TRA FRANCIA-INGHILTERRA. DECISIVO L’ERRORE DI DIOGO COSTA USCITO A FARFALLE, GRANDI PARATE DI BOUNOU E LA SOLITA MAGISTRALE PARTITA DI OUNAHI, TRA I MIGLIORI CENTROCAMPISTI DEL MONDIALE - LA SVOLTA DEI “LEONI DELL’ATLANTE” È NATA CON L’ACCADEMIA INAUGURATA NEL 2009 DA RE MOHAMED VI – IL CT PRATICA L’IPNOSI… - VIDEO
CAFONALINO SANTO SUBITO – AL “LIBRACCIO” DI ROMA, SANTO VERSACE PRESENTA LA SUA BIOGRAFIA E PARLA DEL DOLORE PER LA MORTE DEL FRATELLO GIANNI, ASSASSINATO 25 ANNI FA A MIAMI, DELL’ABITO CON LE SPILLE DI ELIZABETH HURLEY E DELL’AMICIZIA CON LADY DIANA – AVVISTATE UNA BOMBASTICA ALBA PARIETTI E UNA MATILDE BRANDI IN VERSIONE SADO-MASO-FETISH, RENATO BRUNETTA E LUCA BARBARESCHI, IL BALLERINO GABRIEL GARKO E… - FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
IL TUMORE ALLA VESCICA È IL QUARTO PIÙ DIFFUSO DOPO I 50 ANNI, MA GLI ITALIANI NON LO CONOSCONO O LO SOTTOVALUTANO – PREVENIRLO È POSSIBILE, CON UNA DIAGNOSI EFFICACE – UN SONDAGGIO RIVELA CHE SEI INTERVISTATI SU DIECI NON HANNO MAI SEGNALATO CAMPANELLI D'ALLARME AL PROPRIO MEDICO – A RISCHIARE DI PIU’ SONO I FUMATORI E CHI ESAGERA CON L’ALCOL. ECCO COSA C'È DA SAPERE