GLI STATI UNITI METTONO UN FRENO AD ADDERALL E XANAX

Recuperare Adderall e Xanax sta diventando sempre più difficile nelle farmacie americane. I pazienti che soffrono di condizioni come ansia e disturbo del sonno vengono sballottolati da una farmacia all’altra da quando è stato introdotto il limite negli ordini.

Tutta colpa della crisi degli oppioidi che sta travolgendo il paese. L'anno scorso le case farmaceutiche avevano fatto sapere che le forniture di Adderall non potevano essere garantite fino a marzo di quest’anno. ora arriva la nuova stangata con il blocco degli ordini nelle farmacie.

Il problema reale è che l’Adderal non viene utilizzato soltanto da chi è affetto da patologie, ma viene usato come droga. Ad assumerla sono spesso giovanissimi che la associano ad alcol e marijuana. Negli Stati Uniti, si stima che il 30-40% degli studenti universitari abbia usato Adderall o una droga simile durante gli esami. E alla fine molti finiscono per svilupparne dipendenza.

La Drug Enforcement Administration regola la produzione, la distribuzione e la vendita di sostanze controllate, che possono essere pericolose se utilizzate in modo improprio. La crisi degli oppioidi ha portato a una serie di azioni più severe, comprese quelle che vengono indicate come blocco degli ordini sospetti.

Questo vuol dire che le farmacie che superano la soglia non vengono più rifornite anche se fanno un nuovo ordine. Ma c’è un dettaglio non indifferente. I farmacisti non sanno qual è il limite esatto e, dunque, si ritrovano a dover dirottare i pazienti su altre farmacie in mancanza dei prodotti.

