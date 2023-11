AVVISATE LE TURBO-FEMMINISTE DE NOANTRI: QUELLA CHE PER LORO È "MASCOLINITÀ TOSSICA", PER LE RAGAZZINE È SEXY - LA CANTANTE NEOMELODICA FABIANA RUGGIERO SPOPOLA TRA LE GIOVANISSIME CON LA CANZONE "MALESSERE". NEL TESTO, LA CURVACEA PERFORMER RACCONTA IL PROFILO DEL SUO UOMO IDEALE: "TROPPO EDUCATO? NO, NON MI INTERESSA";"VOGLIO CHE FACCIA IL GELOSO PURE DAVANTI ALLA GENTE" - E I SUOI CONCERTI SONO PIENI DI UNDER 14 URLANTI - VIDEO

Estratto dell'articolo di Giovanni Santaniello per www.corriere.it

fabiana ruggiero 8

Da giorni Napoli è tappezzata di manifesti 6x3 per annunciare un concerto che si terrà il prossimo 27 gennaio al Palapartenope e c'è da scommettere che sarà un sold out. C’è grande attesa, tra i fan, per lo show di Fabiana Ruggiero, in arte solo Fabiana, l’ultimo fenomeno del mondo della musica neomelodica napoletana, oltre 200mila follower su TikTok.

La canzone che l’ha resa popolare è “Malessere”, un brano che oggi conta un milione e mezzo di visualizzazioni su Youtube e ha cominciato a spopolare la scorsa estate, soprattutto tra le giovanissime e ancora oggi è una delle hit più gettonate tra le under 14: il suo pubblico di riferimento è composto infatti soprattutto da ragazzine, se non proprio da bambine. I social sono pieni di video che ritraggono la cantante nelle vesti di ospite d’onore delle loro feste di compleanno o comunioni. […]

fabiana ruggiero 7

Il testo di “Malessere”, che le fan di Fabiana conoscono naturalmente a memoria, è centrato sulla descrizione di un certo modo di intendere il rapporto uomo-donna e appare destinato a far discutere. “Malessere” sta per “bello e dannato”, una sorta di “guappo” dei giorni nostri. Ed è una figura che la canzone eleva a modello o quantomeno descrive come desiderabile. Il tipo di fidanzato che ha ragione di sognare una ragazzina. Sebbene scontroso, dispotico, poco istruito, pronto a usare violenza per un nonnulla.

IL TESTO DELLA CANZONE

fabiana ruggiero 5

Traducendo dal napoletano: “Troppo educato? No, non mi interessa / Se porta le rose non ci vado appresso / Se non mi vede come sono vestita, no: non mi piace così / Voglio che venga con la motocicletta / Sotto al balcone, pure all’una di notte / Che faccia il geloso pure davanti alla gente / Se un altro vuole guardarmi, mi piace il ‘Malessere’ / Quel ragazzo che fa le ‘tarantelle’ di notte e se ne va a ballare / Io voglio il ‘Malessere’, con i tatuaggi e la barba lunga: bello! / Ma come devo fare? Mi piace il ‘Malessere’ / Il tipo che se esco con le compagne pianta delle grane (fa arrevuta') / Come devo fare? Mi piace il ‘Malessere’ / Voglio il ‘Malessere’ / Forse perché sono pazza / Ho bisogno di un uomo così / Mi piace il ‘Malessere’ / Io voglio il ‘Malessere’ / Un laureato, anche interessante, io non lo penso / No, non mi fa niente / A me attrae tutt’altra cosa / I gusti miei sono così / Mi piace il ‘Malessere’”.

fabiana ruggiero 9

[…]

fabiana ruggiero 4 fabiana ruggiero 10 fabiana ruggiero 1 fabiana ruggiero 3 fabiana ruggiero 2 fabiana ruggiero 11 fabiana ruggiero 6